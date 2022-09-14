《經濟通通訊社１４日專訊》據《彭博》引述消息人士報道，美國公眾公司會計監督委員會

（ＰＣＡＯＢ）的檢查人員可能最快於今周抵達香港，並根據中美上月底達成的協議啟動檢閱在

美上市中概股公司審計底稿。之後，ＰＣＡＯＢ檢查人員必須判定他們是否獲得了充分的資料，

可以認定受檢中國公司合規。

據悉，ＰＣＡＯＢ要求審查最近一個財年的資料，又會訪問所屬核數師等。德勤、普華永道

、安永和畢馬威等會計師事務所已安排小組應對美方到場檢查。由於防疫隔離要求不如中國內地

嚴格，香港被選為檢查地點。不過，目前尚不清楚ＰＣＡＯＢ官員是否會獲豁免香港三天的酒店

檢疫以及隨後的四天的居家醫學監測。

中證監、財政部及與ＰＣＡＯＢ於８月２６日簽署審計監管合作協定，並指將於近期啟動相

關合作。ＰＣＡＯＢ主席Ｅｒｉｃａ Ｗｉｌｌｉａｍｓ表示，與中國的審計監管合作協議要成

功，美國須能夠「不受阻礙」地完成審查。

早前有傳阿里巴巴（０９９８８）、京東（０９６１８）及百勝中國（０９９８７）等在美

國上市的中資公司被選中進行首輪審計檢查。

ＰＣＡＯＢ發言人拒絕就此發表評論，四大會計師事務所的代表也不予置評。（ｃａ）

