《經濟通通訊社１４日專訊》在美元持續走強的同時，人民幣持續逼近「７」的心理關口。

官媒《中國證券報》周三（１４日）再次發文維穩，引述多名專家指，人民幣匯率雙向波動已是

常態，短期漲跌是正常現象，不會出現「單邊市」，也不必過度關注「破７」與否。

文章引述業內人士分析，近期人民幣匯率波動加大，主要是受國際外匯市場波動影響。當前

，國內經濟企穩恢復、貿易順差維持在高位，加之有關部門適時加強宏觀審慎管理和預期引導，

人民幣匯率不具備長期貶值的基礎。

粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恒分析，美聯儲局鷹派立場超出此前預期，支持美

元指數保持強勢。同時，歐洲經濟衰退風險上升，歐元、日圓、英鎊等美元指數權重貨幣走弱，

進一步助推美元指數走高，影響人民幣對美元匯率走勢。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，此輪人民幣匯率調整，背後主要有兩個原因。一方面，

近期美元大幅升值，造成人民幣被動貶值；另一方面，中美貨幣政策分化加大，內外利差倒掛加

重，也在一定程度上推動近期人民幣對美元匯率貶值。

人民幣對美元匯率分別在２０１９年和２０２０年有過兩輪「破７」的經歷，最低曾跌至

７﹒２元附近。人民幣匯率在「破７」之後，均較快回到了「７」以下，並出現了一輪升值。



＊匯率合理調整有助降低出口企業成本壓力＊



中信證券聯席首席經濟學家明明稱，近期人民幣匯率貶值更多地或者說過度地反映了美聯儲

局政策緊縮與歐洲能源危機的影響，人民幣匯率是否「破７」已經沒有那麼重要。應理性看待國

際形勢複雜多變背景下，人民幣匯率出現的短期波動。當前中國貿易順差仍在歷史高位，銀行結

售匯保持順差，國際收支格局並沒有發生顯著變化，人民幣匯率仍具備支撐。

平安證券首席經濟學家鍾正生也稱，人民幣匯率是否跌破某個具體價位不是最重要的，中國

跨境資本流動形勢是否平穩才是關鍵問題。人民幣匯率在市場因素作用下有序波動，有助於發揮

匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能。人民幣匯率合理調整，對於降低出口企業成本壓

力、拓寬國內貨幣政策空間，均有著積極的一面。

申萬宏源證券首席宏觀分析師秦泰表示，中國出口增長將保持韌性，對人民幣匯率形成持續

支撐，隨著國內經濟恢復勢頭更加穩固，預計年底人民幣對美元匯率會重新回到６﹒７元至

６﹒８元。（ｃａ）

