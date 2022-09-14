《經濟通通訊社１４日專訊》中關村（深：０００９３１）公布，通過中國證券登記結算公

司查詢，獲悉作為公司控股股東國美控股集團有限公司的一致行動人－－國美電器所持有中關村

的部分股份被法院司法再凍結及輪候凍結。截至９月８日，國美電器現持有中關村５５５０萬股

流通股，持股比例為７﹒３７％。

受消息影響，中關村午後跌幅擴大，曾低見６﹒７７元人民幣，續創９月以來新低，現挫

４﹒８％。

國美電器隸屬於國美零售（００４９３），國美零售在港股市場急挫，低見０﹒１８２元，

創歷史新低，現仍瀉近２４％。



＊方巍：所持股份凍結事項，集團已與相關銀行對接＊



國美零售高級副總裁方巍接受內媒查詢時回應稱，公司生產經營一切正常，針對國美電器所

持股份凍結事項，集團已與相關銀行對接，很快就可以解決，公司也在跟投資人積極交流溝通情

況。

國美電器累計被司法凍結股份數量約為３４７６﹒２２萬股，佔其所持股份比例的

６２﹒６３％，佔公司總股本比例的４﹒６２％。其中，國美電器新增被司法再凍結約

１４２７﹒２２萬股，佔其所持股份比例２５﹒７２％，佔公司總股本比例１﹒９％，司法再凍

結起始日為２０２２年９月７日，凍結時間為３６個月，均由天津市河北區人民法院執行。

（ｃａ）

