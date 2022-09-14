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AH股新聞

14/09/2022 14:54

《Ａ股焦點》股份再被凍結，中關村挫半成，國美零售在港急瀉兩成

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中關村（深：０００９３１）公布，通過中國證券登記結算公
司查詢，獲悉作為公司控股股東國美控股集團有限公司的一致行動人－－國美電器所持有中關村
的部分股份被法院司法再凍結及輪候凍結。截至９月８日，國美電器現持有中關村５５５０萬股
流通股，持股比例為７﹒３７％。
　　受消息影響，中關村午後跌幅擴大，曾低見６﹒７７元人民幣，續創９月以來新低，現挫
４﹒８％。
　　國美電器隸屬於國美零售（００４９３），國美零售在港股市場急挫，低見０﹒１８２元，
創歷史新低，現仍瀉近２４％。
　
＊方巍：所持股份凍結事項，集團已與相關銀行對接＊
　
　　國美零售高級副總裁方巍接受內媒查詢時回應稱，公司生產經營一切正常，針對國美電器所
持股份凍結事項，集團已與相關銀行對接，很快就可以解決，公司也在跟投資人積極交流溝通情
況。
　　國美電器累計被司法凍結股份數量約為３４７６﹒２２萬股，佔其所持股份比例的
６２﹒６３％，佔公司總股本比例的４﹒６２％。其中，國美電器新增被司法再凍結約
１４２７﹒２２萬股，佔其所持股份比例２５﹒７２％，佔公司總股本比例１﹒９％，司法再凍
結起始日為２０２２年９月７日，凍結時間為３６個月，均由天津市河北區人民法院執行。
（ｃａ）

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