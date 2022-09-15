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AH股新聞

15/09/2022 09:31

《Ａ股異動》山東墨龍Ａ一度漲停，現報５﹒３元人幣

　　《經濟通通訊社１５日專訊》山東墨龍Ａ股（深：００２４９０）曾一度漲停，漲停價
５﹒４５元（人民幣．下同），現報５﹒３元，升７﹒０７％，最低價５﹒１３元；成交
３０１７﹒５萬股，成交金額１﹒６２億元；換手率５﹒５７％。
　　山東墨龍Ｈ股（００５６８）升２﹒２７％，報３﹒１５港元，最高價３﹒２７港元，最低
價３﹒１５港元；成交９０﹒４萬股，成交金額２８９﹒９７萬港元；主動買沽比率７０：３０
，資金淨主動買入１０７﹒７７萬港元。山東墨龍Ａ股較Ｈ股呈９１﹒０７％溢價。
　　現時，上證綜合指數報３２５３，升１５點或０﹒４８％，成交８４﹒３４億元。
　　深證成份指數報１１８０８，升３３點或０﹒２９％，成交６３﹒７７億元。
　　恒生指數報１８９３５，升８８點或０﹒４７％；恒生中國企業指數報６５０１，升３１點
或０﹒４８％；恒生科技指數報３９６６，升１２點或０﹒３２％；主板成交４０﹒９８億港元

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　山東墨龍（深：００２４９０）　　　　５﹒３０　＋７﹒０７
　　南玻Ａ（深：００００１２）　　　　　８﹒０１　＋５﹒３９
　　中核科技（深：０００７７７）　　　１３﹒２３　＋９﹒９８
　　江特電機（深：００２１７６）　　　２２﹒７２　＋１﹒９７
　　神開股份（深：００２２７８）　　　　６﹒６８　－２﹒４８
　　北方華創（深：００２３７１）　　３２１﹒５５　－１﹒４９
　　天齊鋰業（深：００２４６６）　　１１４﹒６４　＋１﹒４４
　　浙江永強（深：００２４８９）　　　　３﹒９３　　　　　－
　　中礦資源（深：００２７３８）　　１０７﹒１３　＋０﹒３９
　　寧德時代（深：３００７５０）　　４３１﹒７０　－０﹒６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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