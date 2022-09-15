《經濟通通訊社１５日專訊》山東墨龍Ａ股（深：００２４９０）曾一度漲停，漲停價
５﹒４５元（人民幣．下同），現報５﹒３元，升７﹒０７％，最低價５﹒１３元；成交
３０１７﹒５萬股，成交金額１﹒６２億元；換手率５﹒５７％。
山東墨龍Ｈ股（００５６８）升２﹒２７％，報３﹒１５港元，最高價３﹒２７港元，最低
價３﹒１５港元；成交９０﹒４萬股，成交金額２８９﹒９７萬港元；主動買沽比率７０：３０
，資金淨主動買入１０７﹒７７萬港元。山東墨龍Ａ股較Ｈ股呈９１﹒０７％溢價。
現時，上證綜合指數報３２５３，升１５點或０﹒４８％，成交８４﹒３４億元。
深證成份指數報１１８０８，升３３點或０﹒２９％，成交６３﹒７７億元。
恒生指數報１８９３５，升８８點或０﹒４７％；恒生中國企業指數報６５０１，升３１點
或０﹒４８％；恒生科技指數報３９６６，升１２點或０﹒３２％；主板成交４０﹒９８億港元
。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
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山東墨龍（深：００２４９０） ５﹒３０ ＋７﹒０７
南玻Ａ（深：００００１２） ８﹒０１ ＋５﹒３９
中核科技（深：０００７７７） １３﹒２３ ＋９﹒９８
江特電機（深：００２１７６） ２２﹒７２ ＋１﹒９７
神開股份（深：００２２７８） ６﹒６８ －２﹒４８
北方華創（深：００２３７１） ３２１﹒５５ －１﹒４９
天齊鋰業（深：００２４６６） １１４﹒６４ ＋１﹒４４
浙江永強（深：００２４８９） ３﹒９３ －
中礦資源（深：００２７３８） １０７﹒１３ ＋０﹒３９
寧德時代（深：３００７５０） ４３１﹒７０ －０﹒６０
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（ｅｄ）
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