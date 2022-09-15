《經濟通通訊社１５日專訊》浙江世寶Ａ股（深：００２７０３）現漲停，報９﹒３４元（
人民幣．下同），升１０﹒０１％，最低價８﹒６元；成交４１１７﹒６９萬股，成交金額
３﹒６８億元；量比１５﹒８２倍，換手率７﹒４５％。
浙江世寶Ｈ股（０１０５７）升９﹒０３％，報１﹒６９港元，最高價１﹒７港元，最低價
１﹒５５港元；成交５２７﹒４萬股，成交金額８６４﹒０８萬港元；主動買沽比率６７：３３
，資金淨主動買入３０２﹒９４萬港元。浙江世寶Ａ股較Ｈ股呈５２７﹒６％溢價。
現時，上證綜合指數報３２４３，升６點或０﹒２％，成交８０５﹒２５億元。
深證成份指數報１１７８４，升９點或０﹒０８％，成交５０３﹒４６億元。
恒生指數報１８９５２，升１０５點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報６５０９，升３８
點或０﹒６％；恒生科技指數報３９６１，升８點或０﹒２１％；主板成交１６１﹒３６億港元
。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
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浙江世寶（深：００２７０３） ９﹒３４ ＋１０﹒０１
南玻Ａ（深：００００１２） ７﹒８６ ＋３﹒４２
五糧液（深：０００８５８） １６５﹒３０ ＋１﹒７９
江特電機（深：００２１７６） ２３﹒２５ ＋４﹒３５
東方雨虹（深：００２２７１） ３１﹒４１ ＋４﹒８４
贛鋒鋰業（深：００２４６０） ８４﹒６０ ＋１﹒４１
天齊鋰業（深：００２４６６） １１４﹒６３ ＋１﹒４３
比亞迪（深：００２５９４） ２７４﹒６８ －１﹒３１
億緯鋰能（深：３０００１４） ８８﹒５４ －３﹒１６
寧德時代（深：３００７５０） ４２４﹒７３ －２﹒２０
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（ｅｄ）
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