《經濟通通訊社１５日專訊》浙江世寶Ａ股（深：００２７０３）現漲停，報９﹒３４元（

人民幣．下同），升１０﹒０１％，最低價８﹒６元；成交４１１７﹒６９萬股，成交金額

３﹒６８億元；量比１５﹒８２倍，換手率７﹒４５％。

浙江世寶Ｈ股（０１０５７）升９﹒０３％，報１﹒６９港元，最高價１﹒７港元，最低價

１﹒５５港元；成交５２７﹒４萬股，成交金額８６４﹒０８萬港元；主動買沽比率６７：３３

，資金淨主動買入３０２﹒９４萬港元。浙江世寶Ａ股較Ｈ股呈５２７﹒６％溢價。

現時，上證綜合指數報３２４３，升６點或０﹒２％，成交８０５﹒２５億元。

深證成份指數報１１７８４，升９點或０﹒０８％，成交５０３﹒４６億元。

恒生指數報１８９５２，升１０５點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報６５０９，升３８

點或０﹒６％；恒生科技指數報３９６１，升８點或０﹒２１％；主板成交１６１﹒３６億港元

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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浙江世寶（深：００２７０３） ９﹒３４ ＋１０﹒０１

南玻Ａ（深：００００１２） ７﹒８６ ＋３﹒４２

五糧液（深：０００８５８） １６５﹒３０ ＋１﹒７９

江特電機（深：００２１７６） ２３﹒２５ ＋４﹒３５

東方雨虹（深：００２２７１） ３１﹒４１ ＋４﹒８４

贛鋒鋰業（深：００２４６０） ８４﹒６０ ＋１﹒４１

天齊鋰業（深：００２４６６） １１４﹒６３ ＋１﹒４３

比亞迪（深：００２５９４） ２７４﹒６８ －１﹒３１

億緯鋰能（深：３０００１４） ８８﹒５４ －３﹒１６

寧德時代（深：３００７５０） ４２４﹒７３ －２﹒２０

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（ｅｄ）

