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AH股新聞

15/09/2022 09:51

《Ａ股異動》浙江世寶Ａ漲停，現報９﹒３４元人幣

　　《經濟通通訊社１５日專訊》浙江世寶Ａ股（深：００２７０３）現漲停，報９﹒３４元（
人民幣．下同），升１０﹒０１％，最低價８﹒６元；成交４１１７﹒６９萬股，成交金額
３﹒６８億元；量比１５﹒８２倍，換手率７﹒４５％。
　　浙江世寶Ｈ股（０１０５７）升９﹒０３％，報１﹒６９港元，最高價１﹒７港元，最低價
１﹒５５港元；成交５２７﹒４萬股，成交金額８６４﹒０８萬港元；主動買沽比率６７：３３
，資金淨主動買入３０２﹒９４萬港元。浙江世寶Ａ股較Ｈ股呈５２７﹒６％溢價。
　　現時，上證綜合指數報３２４３，升６點或０﹒２％，成交８０５﹒２５億元。
　　深證成份指數報１１７８４，升９點或０﹒０８％，成交５０３﹒４６億元。
　　恒生指數報１８９５２，升１０５點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報６５０９，升３８
點或０﹒６％；恒生科技指數報３９６１，升８點或０﹒２１％；主板成交１６１﹒３６億港元

　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　浙江世寶（深：００２７０３）　　　　９﹒３４　＋１０﹒０１
　　南玻Ａ（深：００００１２）　　　　　７﹒８６　　＋３﹒４２
　　五糧液（深：０００８５８）　　　１６５﹒３０　　＋１﹒７９
　　江特電機（深：００２１７６）　　　２３﹒２５　　＋４﹒３５
　　東方雨虹（深：００２２７１）　　　３１﹒４１　　＋４﹒８４
　　贛鋒鋰業（深：００２４６０）　　　８４﹒６０　　＋１﹒４１
　　天齊鋰業（深：００２４６６）　　１１４﹒６３　　＋１﹒４３
　　比亞迪（深：００２５９４）　　　２７４﹒６８　　－１﹒３１
　　億緯鋰能（深：３０００１４）　　　８８﹒５４　　－３﹒１６
　　寧德時代（深：３００７５０）　　４２４﹒７３　　－２﹒２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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