《經濟通通訊社１５日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現跌停，報１１﹒９３元

（人民幣．下同），跌９﹒９６％，最高價１３﹒１５元；成交３３０２﹒３６萬股，成交金額

４﹒１２億元；量比０﹒９１倍，換手率３２﹒７７％。

弘業期貨Ｈ股（０３６７８）跌４﹒８３％，報１﹒３８港元，最低價１﹒３８港元，最高

價１﹒４６港元；成交３８６﹒３萬股，成交金額５４２﹒０３萬港元；主動買沽比率

２１：７９，資金淨主動賣出３０６﹒０４萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈８８１﹒７２％溢價

。

現時，上證綜合指數報３１８７，跌５０點或１﹒５５％，成交２９９５﹒０６億元。

深證成份指數報１１４８６，跌２８８點或２﹒４５％，成交１８７８﹒４８億元。

恒生指數報１８８８２，升３５點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報６４９０，升１９點

或０﹒３１％；恒生科技指數報３９４５，跌８點或０﹒２１％；主板成交５４６﹒２４億港元

。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

弘業期貨（深：００１２３６） １１﹒９３ －９﹒９６

平安銀行（深：０００００１） １２﹒９１ ＋１﹒４１

民生控股（深：０００４１６） ４﹒８２ －１０﹒０７

國元證券（深：０００７２８） ６﹒９３ －１﹒７０

廣發證券（深：０００７７６） １７﹒０３ ＋０﹒４７

寧波銀行（深：００２１４２） ３１﹒９０ ＋０﹒６３

仁東控股（深：００２６４７） ７﹒５７ ＋１０﹒０３

第一創業（深：００２７９７） ６﹒２９ －３﹒８２

蘇州銀行（深：００２９６６） ６﹒８８ ＋２﹒０８

東方財富（深：３０００５９） ２２﹒３０ －０﹒３１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

