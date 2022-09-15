《經濟通通訊社１５日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現跌停，報１１﹒９３元
（人民幣．下同），跌９﹒９６％，最高價１３﹒１５元；成交３３０２﹒３６萬股，成交金額
４﹒１２億元；量比０﹒９１倍，換手率３２﹒７７％。
弘業期貨Ｈ股（０３６７８）跌４﹒８３％，報１﹒３８港元，最低價１﹒３８港元，最高
價１﹒４６港元；成交３８６﹒３萬股，成交金額５４２﹒０３萬港元；主動買沽比率
２１：７９，資金淨主動賣出３０６﹒０４萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈８８１﹒７２％溢價
。
現時，上證綜合指數報３１８７，跌５０點或１﹒５５％，成交２９９５﹒０６億元。
深證成份指數報１１４８６，跌２８８點或２﹒４５％，成交１８７８﹒４８億元。
恒生指數報１８８８２，升３５點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報６４９０，升１９點
或０﹒３１％；恒生科技指數報３９４５，跌８點或０﹒２１％；主板成交５４６﹒２４億港元
。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
弘業期貨（深：００１２３６） １１﹒９３ －９﹒９６
平安銀行（深：０００００１） １２﹒９１ ＋１﹒４１
民生控股（深：０００４１６） ４﹒８２ －１０﹒０７
國元證券（深：０００７２８） ６﹒９３ －１﹒７０
廣發證券（深：０００７７６） １７﹒０３ ＋０﹒４７
寧波銀行（深：００２１４２） ３１﹒９０ ＋０﹒６３
仁東控股（深：００２６４７） ７﹒５７ ＋１０﹒０３
第一創業（深：００２７９７） ６﹒２９ －３﹒８２
蘇州銀行（深：００２９６６） ６﹒８８ ＋２﹒０８
東方財富（深：３０００５９） ２２﹒３０ －０﹒３１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動