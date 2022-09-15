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AH股新聞

15/09/2022 13:52

《Ａ股異動》弘業期貨Ａ跌停，現報１１﹒９３元人幣

　　《經濟通通訊社１５日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現跌停，報１１﹒９３元
（人民幣．下同），跌９﹒９６％，最高價１３﹒１５元；成交３３０２﹒３６萬股，成交金額
４﹒１２億元；量比０﹒９１倍，換手率３２﹒７７％。
　　弘業期貨Ｈ股（０３６７８）跌４﹒８３％，報１﹒３８港元，最低價１﹒３８港元，最高
價１﹒４６港元；成交３８６﹒３萬股，成交金額５４２﹒０３萬港元；主動買沽比率
２１：７９，資金淨主動賣出３０６﹒０４萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈８８１﹒７２％溢價

　　現時，上證綜合指數報３１８７，跌５０點或１﹒５５％，成交２９９５﹒０６億元。
　　深證成份指數報１１４８６，跌２８８點或２﹒４５％，成交１８７８﹒４８億元。
　　恒生指數報１８８８２，升３５點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報６４９０，升１９點
或０﹒３１％；恒生科技指數報３９４５，跌８點或０﹒２１％；主板成交５４６﹒２４億港元

　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘業期貨（深：００１２３６）　　　１１﹒９３　　－９﹒９６
　　平安銀行（深：０００００１）　　　１２﹒９１　　＋１﹒４１
　　民生控股（深：０００４１６）　　　　４﹒８２　－１０﹒０７
　　國元證券（深：０００７２８）　　　　６﹒９３　　－１﹒７０
　　廣發證券（深：０００７７６）　　　１７﹒０３　　＋０﹒４７
　　寧波銀行（深：００２１４２）　　　３１﹒９０　　＋０﹒６３
　　仁東控股（深：００２６４７）　　　　７﹒５７　＋１０﹒０３
　　第一創業（深：００２７９７）　　　　６﹒２９　　－３﹒８２
　　蘇州銀行（深：００２９６６）　　　　６﹒８８　　＋２﹒０８
　　東方財富（深：３０００５９）　　　２２﹒３０　　－０﹒３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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