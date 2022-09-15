《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中國電子學會理事長張峰在中國信息通信

業發展高層論壇上表示，信息通信行業要主動順應時代潮流，牢牢掌握數字化、智能化變革的歷

史主動。他提出三舉措推動信息通信行業智能化變革。

一是加強基礎建設、夯實發展底座。數字基礎設施是數字經濟發展的前提和基礎，「十四五

」期間，要系統推進５Ｇ、千兆網、ＩＰｖ６、數據中心建設發展和傳統基礎設施改造升級，積

極發展工業互聯網和車聯網等融合基礎設施，加快構建並形成以新一代信息網絡為基礎，以數據

算力、設施為核心，以融合基礎設施為突破的新型數字基礎提高。

二是推進數字轉型，培育發展動能。數字化轉型和智能化升級是驅動信息通信業結構性變革

的重要抓手，要加大５Ｇ、人工智能、大數據等技術在數字化生產、生活和社會公共治理等領域

的創新應用；大力推進融合化、智能化、無人化升級，互聯網普及，數字化疫情防控，深化高效

能數字化治理服務，提升公共服務信息化水平。

三是發揮行業組織作用，優化發展環境，充分發揮行業組織的橋梁和紐帶作用，搭建行業協

作交流平台，牢牢牽住數字關鍵核心「牛鼻子」，圍繞數字領域重要命題積極組織開展前瞻性、

戰略性、儲備性研究，繼續在推動創新引領，促進產融合作，支撐行業管理，深化行業自律等方

面發揮更大的作用，推動我國信息通信業上新台階。

