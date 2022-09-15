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AH股新聞

15/09/2022 18:22

《國企紅籌》太保（０２６０１）首８月原保險業務收入按年升７％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，今年首
８個月累計原保險業務收入合共２９０９﹒４２億元（人民幣．下同），按年增長約７﹒１％。
　　當中，子公司中國太平洋人壽保險股份累計原保險業務收入為１７２９﹒５６億元，按年增
長３﹒９％，中國太平洋財產保險股份累計原保險業務收入為１１７９﹒８６億元，按年增長
１２﹒２％。（ｂｎ）

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