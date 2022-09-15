《經濟通通訊社１５日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，集團今
年８月份商品煤產量１０９２萬噸，按年升２２﹒３％；商品煤銷量２５９６萬噸，按年升
１﹒３％。
今年首８個月累計商品煤產量８０８０萬噸，按年升７﹒７％；商品煤銷量１﹒８２億噸，
按年跌１２﹒３％。（ｈｙ）
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15/09/2022 17:36
《國企紅籌》中煤能源（１８９８）８月商品煤銷量按年升１﹒３％
《經濟通通訊社１５日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，集團今
年８月份商品煤產量１０９２萬噸，按年升２２﹒３％；商品煤銷量２５９６萬噸，按年升
１﹒３％。
今年首８個月累計商品煤產量８０８０萬噸，按年升７﹒７％；商品煤銷量１﹒８２億噸，
按年跌１２﹒３％。（ｈｙ）
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