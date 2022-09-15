《經濟通通訊１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



多項指標釋放積極信號，經濟延續恢復態勢

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８月經濟運行數據發布在即。業內人士預期，隨著一系列穩增長政策效果逐步顯現，８月主要指

標有望回升。結合多項高頻數據、先行指標看，９月以來經濟保持恢復態勢，預計三季度經濟增

速將較二季度明顯回升。



銀行業融入實體經濟「骨子里」

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黨的十八大以來，中國銀行業聚焦回歸本源，專注主業，與實體經濟良性循環逐步形成，綜合實

力不斷增強。數據顯示，十年來，普惠型小微企業貸款、普惠型涉農貸款年均增速高於貸款年均

增速，銀行業總資產居世界第一位。



進一步延長製造業緩稅補繳期限

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國務院總理李克強１３日主持召開國務院常務會議，決定進一步延長製造業緩稅補繳期限；確定

專項再貸款與財政貼息配套支持部分領域設備更新改造；部署進一步穩外貿穩外資的舉措等。





《上海證券報》



多行業上市公司傳遞經濟持續回暖信號

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在資本市場，機構調研上市公司常被視為洞察公司價值及行業景氣度的「風向標」。８月以來，

機構投資者加快調研步伐，走進了數百家上市公司。被調研的上市公司生產經營加速恢復，特別

是新能源、數字經濟產業鏈企業。



國務院決定再延長製造業緩稅補繳期限

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國務院總理李克強１３日主持召開國務院常務會議，決定進一步延長製造業緩稅補繳期限；確定

專項再貸款與財政貼息配套支持部分領域設備更新改造；部署進一步穩外貿穩外資的舉措等。



上海加快構建新型產業體系

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上海市經信委主任吳金城昨日在上海市政府新聞發布會上表示，過去１０年，上海以製造業為實

體經濟主戰場，初步構建起以三大先導產業為引領、六大重點產業為支撐、新賽道產業加速壯大

、未來產業前瞻布局的新型產業體系。





《證券時報》



習近平對哈薩克斯坦共和國進行國事訪問

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當地時間９月１４日下午，國家主席習近平乘專機抵達努爾蘇丹，開始對哈薩克斯坦共和國進行

國事訪問。



領銜產業創新，河南上市公司彰顯活力韌性

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作為中部六省的「領頭羊」，河南今年上半年地區生產總值總量首次突破３萬億元人民幣，再度

位列六省之首。上市公司群體作為河南經濟的「壓艙石」，不僅貢獻了真金白銀，更是推動全省

「產業鏈＋創新鏈」深度融合的中堅力量。



上市券商為何青睞配股融資？

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中金公司１３日發布配股公告，擬「１０配３」，預計募資不超過２７０億元人民幣。１４日開

盤，中金公司股價大跌，最終以下跌９﹒２％收市。其實，配股遭遇股價下跌並非新鮮事，此前

多家券商披露配股方案後股價也都有所下跌。（ｌｃ）

