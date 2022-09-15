《鍾之日記》９月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國８月生產物價指數（ＰＰＩ）連續兩個月下跌，美國１０年期債息一度抽升至

３﹒４７６厘；美股三大指數周二急挫後，周三跌勢暫時喘定，道指一度反彈超過１７０點，其

後反覆靠穩，３１０００點關失而復得。香江魚缸兩日插５１５點後，今日回升近百點，萬九關

卻得而復失。

恒指低開１３點，報１８８３３，已是今早低位所在，隨即止跌回升，最多漲１６５點，高

見１９０１３，但Ａ股偏弱，港股升幅收窄，未能企穩萬九點關。午後Ａ股跌勢加劇，恒指一度

僅升４點，尾市回穩，收市升８３點或０﹒４４％，報１８９３０點。大市全日成交降至

８１８﹒５５億元。國指升３８點或０﹒６％，報６５０８點；科指升９點或０﹒２５％，收

３９６３點。



＊ＭＬＦ縮量價平，滬指失守３２００＊



祖國股市今日走低，雖然地產股受政策利好傳聞拉漲，惟汽車、工業機械、半導體等工業板

塊集體暴跌，滬綜指早市高見３２５４點後沽壓湧現，午後跌幅明顯擴大，曾經低見

３１７４﹒３９點，是９月５日以來新低，收市失守三千二，收跌１﹒２％，報３１９９﹒９２

點。深市跌得深，深成指收挫２﹒１％，創業板一度插３﹒６％，報２４１４點，創逾三個月低

，收市仍跌３﹒２％，失守住２５００點關口。

兩市全日成交９１９１億元人民幣，按日大增２７﹒２％，為９月以來最多，外資從陸股通

淨流出約４１億元人民幣。

人民幣近來持續貶值有穿７壓力，今日有６０００億元人民幣１年期中期借貸便利

（ＭＬＦ）到期，人行縮量續作４０００億元人民幣，是連續第二個月縮量，利率維持在

２﹒７５％。政策利率不變，六大國有銀行和招商銀行則集體下調人民幣存款掛牌利率。定期存

款方面，降幅最大的是三年期整存整取利率，力度達到１５個基點，其他期限整存整取利率下調

１０個基點；活期存款利率同樣出現下調，力度為５個基點，至０﹒２５％。



＊二線城市再鬆綁，振奮內房股＊



標普最新分析直指，中國樓市的下行已經演變為一場只有政府才能化解的信心危機。政府或

需提供７０００億－８０００億元（人民幣．下同），最多１﹒８萬億－２萬億元，才可助內房

走出爛尾樓困局。今日市場傳出中央高層支持放寬除北京、上海、廣州、深圳四個一線城市以外

所有內地城市的購房限制，鼓勵地方政府按具體情況制訂計劃，以提振遭受重創的住房市場。

事實上，內地樓市鬆綁措施漸由內地低線城市向沿海經濟發達城市延展。據統計多個地方政

府已發布至少７０項房地產寬鬆措施，二線城市蘇州已調整外地人購買首套房政策，外地人購買

首套房，無須開具社保證明或個人所得稅證明，惟僅限購一套。

有業內人士評價稱，蘇州此次政策調整，可以看作是全國樓市新一輪政策優化的一個信號。

上海中原地產市場分析師盧文曦指出，蘇州樓市調控早於全國其他城市，調控周期比較長，此次

政策優化的步伐也快一點。

另外，據報一綫城市廣州部分區域新盤大幅降價，最高可達２０％。廣州市已對新項目備案

價進行動態調整，一房一價由原來按樓均價正負６％調整可上浮１０％，下浮２０％，但相關措

施目前只在黃埔區執行。南京、蘇州和無錫等二線城市將第二套住房的首付比例降低多達２０個

百分點。

上述消息振奮內房股，碧桂園（０２００７）抽升８﹒７％，富力地產（０２７７７）飆

８﹒６％，龍光集團（０３３８０）升８﹒１％，潤地（０１１０９）升４﹒９％，龍湖

（００９６０）升４﹒７％，新城發展（０１０３０）漲４﹒４％，萬科企業（０２２０２）升

近４％。



＊高管拜會北京國資委，復星國際反彈一成＊



日前外電引述消息指，中國監管部門正要求商業銀行和部分國企梳理與復星系內企業的業務

往來。復星國際（００６５６）否認該消息，並回應指所謂「監管部門要求摸底復星」純屬子虛

烏有，更表示就彭博新聞社相關報導嚴重失實一事，將向法院提起訴訟。相關報道嚴重背離事實

，在境內外大範圍傳播後，嚴重誤導投資者，引起市場異常波動，對復星的企業正常經營和聲譽

造成重大影響，對復星和廣大投資者造成重大損失。

復星強力否認傳聞，復星系連跌兩日後大反彈，復星國際急升９﹒７％；復星醫藥

（０２１９６）升１﹒７％，復星旅遊文化（０１９９２）升１﹒６％。

與此同時，復星集團於官網公布，復星黨委書記、復星國際副總裁祝文魁１４日下午在北京

拜會了北京市國資委有關領導。雙方圍繞復星與北京市國有企業在醫藥健康、消費、科技、金融

等領域長期以來開展的合作，以及參與國企混改工作推進情況進行了深入交流，並就未來加強合

作、推動項目在北京加快落地進行了探討。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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