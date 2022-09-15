《經濟通通訊社１５日專訊》內地樓市持續疲弱，就算一二線城市成交情況亦不佳，據內媒

報道，廣州或將調整新房備案價政策，價格最多可較均價下浮兩成，上浮一成，有部分地區部門

已向房企進行口頭傳達相關政策，分析指有利於增大房企促銷空間；在長三角大城市蘇州，有媒

體從市住建局、當地中介與部分售樓處工作人員得悉，蘇州六區對外地人購買首套物業的政策進

行「優化」，不再需要出示社保證明或個稅證明，變相等同於取消限購，但當局相關人士強調只

是取消外地人買樓的約束條件。

據《證券日報》統計，截至９月１４日，全國範圍內已有超過１２０個城市或地區，在今年

發布過一次或多次住房公積金貸款調整政策。

地產股今早急飆，新城控股（滬：６０１１５５）漲６﹒９％，保利發展

（滬：６０００４８）升４﹒３％，招商蛇口（深：００１９７９）、萬科Ａ

（深：０００００２）升３﹒９％，濱江集團（深：００２２４４）升３﹒６％，金地集團

（滬：６００３８３）升３﹒３％。

人民幣近來持續貶值有穿７壓力，今日有６０００億元（人民幣．下同）１年期中期借貸便

利（ＭＬＦ）到期，人民銀行縮量續作４０００億元１年期ＭＬＦ，規模縮小了２０００億元，

是連續第二個月縮量，利率維持在２﹒７５％。（ｅｙ）

