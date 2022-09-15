《經濟通通訊社１５日專訊》江蘇陽光（滬：６００２２０）從公司名字來看不免讓人聯想

到太陽能行業，但事實上該公司是中國最大的精毛紡生產企業，然而江蘇陽光確實因進軍太陽能

，分別於去年底及今年３月出現兩波炒作潮。江蘇陽光昨晚公告，因涉嫌信息披露違法違規遭中

證監立案調查，但未知受查是否與投資太陽能產業事宜有關。

受消息影響，江蘇陽光今早錄一字跌停，股價報３﹒１１元（人民幣．下同），創一個月新

低。值得留意的是控股股東已經質押了近八成持股，公司股價跌幅過急可能會引發強制平倉風險

。

江蘇陽光在去年１２月找到「財富密碼」，對外宣布控股股東涉足光伏，自此主營毛紡的江

蘇陽光就變成了新能源概念股，當時收穫了三個一字漲停；去到今年３月，江蘇陽光食髓知味，

宣布擬斥資２０億在內蒙古設立新能源公司，以及進行一項高達２００億元的光伏大項目，股價

收出六天五漲停。

紡織公司斥重金發展太陽能產業，一聽就知離譜，江蘇陽光的信口開河行為很快就被識穿，

因公司帳面上只有約４億元的資金，哪裏來的資金可以運營一個２００億的光伏項目？上交所質

疑投資計劃的可能性，江蘇陽光在回應問詢時承認，子公司當時尚未出資，人員與技術都未到位

，甚至連有關可行性研究報告還未編制完成，獨立董事質疑公司投資行為欠妥，提醒投資者注意

風險。（ｅｙ）

