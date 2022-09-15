《經濟通通訊社１５日專訊》復星集團公布，黨委書記、復星國際副總裁祝文魁周三上午在

北京拜會了北京市國資委。雙方圍繞復星與北京市國有企業在醫藥健康、消費、科技、金融等領

域，就長期以來開展的合作，以及參與國企混改工作推進情況進行了深入交流。另外還就未來加

強合作、推動項目在北京加快落地進行了探討。

不過復星系在滬深股市今早個別發展，遭控股股東減持的復星醫藥（滬：６００１９６）跌

１％，報３３﹒４２元人民幣，控股股東復星高科技昨日（１４日）通過大宗交易方式減持公司

３０６萬股Ａ股，佔總股本的０﹒１１％。減持後，復星高科技及其一致行動人士持有公司股權

減少至３７﹒９４％。

山河藥輔（深：３００４５２）跌近１％，海南礦業（滬：６０１９６９）跌０﹒７％，漢

森製藥（深：００２４１２）跌０﹒３％。而中糧工科（深：３０１０５８）升１﹒５％，南鋼

股份（滬：６００２８２）升０﹒７％，金徽酒（滬：６０３９１９）升１﹒８％，舍得酒業

（滬：６００７０２）升０﹒４％。

日前外電引述消息指，中國監管部門正要求商業銀行和部分國企梳理與復星系內企業的業務

往來。復星否認該消息，並指所謂「監管部門要求摸底復星」純屬子虛烏有。復星今（１５日）

表示，就彭博新聞社相關報導嚴重失實一事，將向法院提起訴訟。（ｃａ）

