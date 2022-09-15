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AH股新聞

15/09/2022 14:06

《Ａ股焦點》上海電力跌停，股東長江電力三峽集團累計減持達５％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》上海電力（滬：６０００２１）股東長江電力
（滬：６００９００）及其一致行動人三峽集團減持公司１﹒１９億股，持股比例合計減少５％
。消息拖累上海電力跌停，報１０﹒５元（人民幣．下同）；而長江電力午後升０﹒５１％，報
２３﹒８元。
　　上海電力１４日晚發布公告稱，公司股東長江電力及其一致行動人三峽集團於２０２２年３
月８日至９月９日，通過上海證券交易所集中競價和大宗交易方式合計累計減持上海電力股份
１﹒１９億股，同時因上海電力總股本增加，長江電力及三峽集團持股比例被動稀釋，以上原因
共同導致長江電力及三峽集團合計持有公司股份比例從１１﹒１２％降低至６﹒１２％，持股比
例合計累計減少５％。
　　其中，三峽集團持有上海電力股份比例從６﹒１５％減少至４﹒６６％，長江電力持有公司
股份比例從４﹒９８％減少至１﹒４６％。公告表示，本次股東持股比例減少，不會使公司控股
股東和實際控制人發生變化。
　　長江電力相關工作人員表示，減持上海電力股份是公司正常生產經營調整，無其他特別原因
。而被問及公司近期投資收益情況，工作人員表示，長江電力將保持年度４５億的投資收益目標
，近期收益具體數據以季報為准。（ｄｗ）

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