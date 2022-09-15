《經濟通通訊社１５日專訊》煤炭股開盤大漲，安源煤業（滬：６００３９７）漲停，山西

焦煤（深：０００９８３）升８﹒４％，淮北礦業（滬：６００９８５）、平煤股份

（滬：６０１６６６）升逾５％，潞安環能（滬：６０１６９９）、晉控煤業

（滬：６０１００１）升４﹒８％，金能科技（滬：６０３１１３）升３﹒７％，山煤國際

（滬：６００５４６）升３﹒４％。煤炭期貨亦走高，焦煤期貨漲超４％，報２０２５元╱噸，

焦炭期貨漲超３％，報２６３９元╱噸。

由於產地供給減少加上港口現貨供應偏緊，８月下旬以來，國內動力煤價格走強，港口煤炭

現貨價格持續上漲。生產端陝西和內蒙古地區受降雨和疫情防控影響，加之山西朔州煤礦安全事

故致安全監管壓力加大，煤炭主產地生產和外銷均下降。港口市場方面，發運利潤持續走低，貿

易商發運謹慎，港口市場煤貨源持續萎縮。８月下旬港口調入量明顯減少後，市場貨源偏緊支撐

價格不斷走高。

港口煤炭現貨價格上漲亦引起監管關注，錦州市、秦皇島市、唐山市發改委均發文表示，要

進一步加強煤炭價格監管，確保煤炭價格運行在合理區間。對發現價格超出合理區間的煤炭生產

經營企業立即進行提醒約談，經提醒約談仍拒不改正的，將作為涉嫌哄抬價格線索移交市場監管

部門依法查處。（ｄｗ）

