《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國務院總理李克強１３日主持召開國務院

常務會議，決定進一步延長製造業緩稅補繳期限４個月，涉及緩稅４４００億元（人民幣．下同

）；確定專項再貸款與財政貼息配套支持部分領域設備更新改造，全國性商業銀行以不高於

３﹒２％的利率積極投放中長期貸款。

會議指出，穩經濟關鍵要保市場主體，製造業是實體經濟的根基，市場主體當前困難較大，

加大紓困政策力度。對製造業中小微企業、個體工商戶前期緩繳的所得稅等「五稅兩費」，９月

１日起期限屆滿後再延遲４個月補繳，涉及緩稅４４００億元。同時，對製造業新增增值稅留抵

稅額即申即退，到帳平均時間壓縮至２個工作日，預計今年後４個月再為製造業企業退稅３２０

億元。



＊商業銀行不高於３﹒２％利率投放中長期貸款＊



會議指出，推進經濟社會發展薄弱領域設備更新改造，有利於擴大製造業市場需求，推動消

費恢復成為經濟主拉動力，增強發展後勁。會議決定，對製造業、服務業、社會服務領域和中小

微企業、個體工商戶等在第四季度更新改造設備，支持全國性商業銀行以不高於３﹒２％的利率

積極投放中長期貸款。

人民銀行按貸款本金的１００％對商業銀行予以專項再貸款支持。專項再貸款額度２０００

億元以上，盡量滿足實際需求，期限１年、可展期兩次。同時落實已定政策，中央財政為貸款主

體貼息２﹒５％，今年第四季度內更新改造設備的貸款主體實際貸款成本不高於０﹒７％。

