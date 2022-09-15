《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國務院總理李克強１３日主持召開國務院

常務會議，部署進一步穩外貿穩外資的舉措；確定優化電子電器行業管理的措施；會議決定，核

准已列入規劃、條件成熟的福建漳州二期、廣東廉江一期核電項目。強化全過程監管，確保建設

和運行安全萬無一失。



＊新設一批跨境電商綜試區，保障產業鏈供應鏈穩定＊



會議指出，開放是中國的基本國策，進出口有力支撐穩增長穩就業，要加力穩定外貿外資。

一是支持保訂單拓市場。強化外貿企業用能、用工、物流等保障，必要時全力予以支持，確

保履約。把外經貿發展專項資金加快用到位。加強出境參展、商洽等服務保障。

二是推動外貿新業態更大發展，抓緊新設一批跨境電商綜合試驗區等，更大力度支持海外倉

建設。

三是提升港口集疏運和境內運輸效率，確保進出口貨物快轉快運。保障產業鏈供應鏈穩定。

持續清理口岸服務不合理收費。

四是強化要素保障，推動一批重點外資項目盡快落地。進一步便利外企商務、技術人員及家

屬出入境。

五是壓實外貿外資大省責任，更好發揮挑大梁作用，有關部門要加強協調和服務。



＊取消強制認證、電信設備使用許可，便利產品進入市場＊



會議指出，中國電子電器產業規模大、吸納就業多，要用「放管服」改革舉措激發更大活力

。一是對一批安全風險低、技術條件成熟的產品取消強制認證、電信設備使用許可，便利產品進

入市場。

二是全面清理製造業產品上市的不合理限制，在確保安全前提下優化簡並生產許可等。精簡

整合節能、綠色等評定認證，構建全國統一認證體系。

三是壓實監管責任，對關係生命財產安全的做好重點監管。



