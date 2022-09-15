《經濟通通訊社１５日專訊》星巴克在全球投資者交流會上正式發布２０２５年中國戰略願

景，計劃未來三年在中國新開３０００家門店，至２０２５年門店總數達９０００家，並實現收

入翻倍、營業利潤增長至當前４倍的目標。

星巴克指出，今年三季度末中國內地的門店為６０００家，這意味著接下來平均每９個小時

新開一家店，才能在三年後達到９０００家的目標。

外送服務方面，星巴克目前在中國擁有超過５０００名專屬騎手，預計至２０２５年將實現

外送業務銷售額翻倍的目標。電商渠道上，將持續發展周邊商品及禮品業務，預計至２０２５年

的年復合增長率為３０％。

在對中國市場的投入上，星巴克投資了１１億元（人民幣．下同）的咖啡創意園將於

２０２３年夏季建成投產。未來三年，該公司還將斥資約１４﹒６億元建設星巴克中國首個專屬

的數字技術創新中心，以及投入８０００萬元用於公益和可持續發展項目。

中國是星巴克除美國本土之外的第二大市場。財報顯示，今年二季度，星巴克中國的門店數

量在全球佔比約１６％，貢獻約７％的收入。今年以來，上海、北京、深圳等地疫情散發，受相

關管控措施影響，星巴克中國的收入持續下降。上半年，中國區收入按年下滑２７％，其中第一

季度收入按年下滑１４％，第二季度收入按年下滑４０％。（ｌｃ）

