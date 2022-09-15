《經濟通通訊社１５日專訊》深圳市地方金融監督管理局發布通知，公開徵求《深圳市金融

科技專項發展規劃（２０２２－２０２５年）意見。深圳提出力爭到２０２５年建設成為具有國

際影響力的金融科技中心城市。要求推動跨境金融科技深化應用，推動深港金融科技產學研深度

合作，推進深港澳金融科技師專才計劃等。

《發展規劃》從八個方面明確了深圳市金融科技發展的主要任務。一是推動金融科技機構高

水平集聚。支持金融信創產業及攻關基地發展，集聚一批優質信創企業，不斷健全金融信創全產

業鏈配套供給體系；支持金融機構加強數字化轉型布局，提升數字化經營能力。

二是促進民生金融科技探索突破；擴大綠色金融科技應用覺圍；推動跨境金融科技深化應用

；支持數字人民幣應用場景創新。

三是鼓勵金融科技基礎設施機構在深發展，打造數據開放共享與企業服務平台，加快推進深

圳市數據交易場所建設，打造金融業等數據要素融合應用平台。

四是支持金融科技技術研發應用。不斷完善財政資金投入模式，建立科學合理的收益分配機

制；推動深港金融科技產學研深度合作；鼓勵新興技術在金融領域加速落地。

五是加強金融科技專業人才培養，結合深圳市百千萬金融人才培養工程，加強金融科技領域

人才分類分步培養；深入推進深港澳金融科技師專才計劃。

六是健全金融科技投融資體系，支持金融科技企業對接多層次資本市場，大力推進「星耀鵬

城」上市培育計劃；聯動建設國際風投創投中心與金融科技中心。

七是加強金融科技風險防控。推動合規科技創新應用，加強金融科技倫理建設，推動安全技

術體系及標准化建設。

八是擴大金融科技開放合作。加強金融科技國際交流合作。（ｃｔ）

