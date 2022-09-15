《經濟通通訊社１５日專訊》當地時間９月１４日下午，國家主席習近平乘專機抵達努爾蘇

丹，習近平佩戴印有中國國旗的口罩，在停機坪上受到了軍樂隊和哈薩克總統托卡耶夫的歡迎。

習近平在哈薩克總統府獲總統托卡耶夫授予「金鷹勳章」，兩人其後舉行會談。兩國元首簽

署並發表《中華人民共和國和哈薩克斯坦共和國建交３０周年聯合聲明》，有關部門簽署經貿、

互聯互通、金融、水利、新聞媒體等領域多項雙邊合作文件。雙方決定，將在西安、阿克托別互

設總領事館。

習近平表示，疫情以來首次出訪選擇哈薩克，是彰顯中哈關係的高水平和特殊性，體現雙方

深厚情誼；堅定支持托卡耶夫為維護國家穩定和發展採取的改革措施，堅決反對任何勢力干涉哈

薩克內政。雙方要用好總理定期會晤、政府間合作委員會等現有機制，要高質量共建「一帶一路

」，擴大經貿、產能、互聯互通、抗疫等領域合作，拓展大數據、人工智能、數字金融、跨境電

商、綠色能源、綠色基建等創新合作。要增進民心相通，促進兩國人民友好往來和相互理解。

托卡耶夫表示，２０１９年他對中國國事訪問，將兩國關係提升至永久全面戰略夥伴關係水

平，開啟兩國關係發展的新軌道，今天通過的聯合聲明就是例證，並確立未來對話的方向，開啟

雙邊關係未來３０年的黃金時代。哈方願同中方一道，落實好全球發展倡議和全球安全倡議，在

上海合作組織、亞信、「中國＋中亞五國」等框架內密切協調和配合，共同維護地區安全穩定，

促進共同發展。（ｃｔ）

