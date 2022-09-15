《經濟通通訊社１５日專訊》內地樓市持續疲弱，一線城市廣州成交情況亦不佳，據內媒報

道，廣州或將調整新房備案價政策，價格最多可較樓棟均價下浮兩成，上浮一成，分析指有利於

增大房企促銷空間。

有市場消息稱廣州市已對新項目備案價進行動態調整，「一房一價」由原來按樓棟均價上下

浮動６％調整為可上浮１０％、下浮２０％，樓棟均價不能超項目核定線均價。

內媒《財聯社》引述知情人士報道，黃埔區相關部門已於中秋節前組織房企開了會，對新的

限價政策進行口頭傳達。部分房企已計劃對新入市項目備案價，按新的限價政策進行調整。《第

一財經》報道，政策已經在準備，但還沒有真正的執行，涉及區域為廣州市黃埔區，其他區域還

未知。

另外，新版限價政策對項目網簽價也做了相關規定，即在２０２２年３月２９日前做過價格

備案的單元，網簽下限可以突破１０％；３月２９日後價格備案的單元（網簽已設下限１０％）

，若超出備案價下浮１０％成交，可向區住建局提出申請，經市局同意後可取消下限進行網簽。



＊分析：為項目促銷提供更大空間＊



廣州業內人士稱，近幾個月市場成交情況不佳，因此相關部門對備案價作出靈活處理，加大

備案價浮動空間，有利於加快項目去化速度。貝殼研究院廣州分院院長李茂喆則表示，目前極少

有項目會觸及最高限價，備案價向下浮動範圍變大，為項目促銷提供了更大空間。

據克而瑞數據，今年１－８月，廣州一手住宅供應５８８﹒８萬平方米，同比減少

９﹒４４％，成交面積５３９﹒２１萬平方米，同比減少３１﹒３％。（ｄｗ）

