《經濟通通訊社１５日專訊》內地港口煤炭現貨價格８月下旬以來持續走高，引發監管關注

，國家發改委發文稱，秦皇島等多地發改委對港口煤炭企業開展專項調查和政策提醒，嚴禁以「

陰陽合同」等方式額外加價。

國家發改委官方社交平台發文稱，有關方面反映，近期環渤海港口下水煤現貨交易價格上漲

較快。按照國家發改委部署要求，近日天津市，河北省秦皇島市、唐山市、滄州市，遼寧省錦州

市等多地發展改革委對港口煤炭企業開展專項調查，了解相關企業煤炭銷售和價格情況，提醒督

促其合規經營，嚴格執行已簽訂的電煤中長期合同價格，嚴禁以「陰陽合同」等方式額外加價，

將煤炭價格保持在合理區間。相關企業已就嚴格執行有關政策、在價格合理區間內銷售煤炭等作

出了承諾。

文章指，迎峰度冬用能高峰期即將來臨，穩定煤炭市場和價格對保障能源安全穩定供應、保

持經濟社會平穩運行至關重要。發展改革部門將密切關注煤炭市場和價格變化，對煤炭銷售價格

超出合理區間的立即進行提醒約談，經提醒約談仍拒不改正的，將作為涉嫌哄抬價格線索移送市

場監管部門依法查處。（ｄｗ）

