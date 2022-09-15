《經濟通通訊社１５日專訊》標普全球評級最新分析指，內地政府或需提供７０００億－

８０００億元（人民幣．下同），最多１﹒８萬億－２萬億元，才可助內房走出爛尾樓困局，而

目前當局安排的２０００億元專項借款不足以解決停工問題，但具信號意義。

標普發表報告指出，中國樓市的下行已經演變為一場只有政府才能化解的信心危機。粗略估

計顯示目前中國有２００萬套預售住宅臨停工，要保證內房出險後預售住宅能夠完工交付，內房

需要獲得７０００億－８０００億元資金紓困，在更嚴峻情形下，可能會達到１﹒８萬億－２萬

億元。只有國家才能調動應對中國樓市下行所需的資金量。



＊２０００億專項借款不足以解決爛尾樓問題＊



早前有報道指，內地政府即將安排２０００億元的「保交樓」專項借款解決停工問題。但標

普認為，專項借款初期規模尚不足以解決問題，相當於用２０００億元的水去滅７０００億至

８０００億元的火。但這是一個良好的開端，具有重要的信號意義。專項借款措施的出台會向消

費者和投資者表明，國家是願意拿出真金白銀來解決樓市問題。（ｄｗ）

