《經濟通通訊社１５日專訊》復星集團公布，黨委書記、復星國際副總裁祝文魁周三（１４

日）上午在北京拜會了北京市國資委。雙方圍繞復星與北京市國有企業在醫藥健康、消費、科技

、金融等領域，就長期以來開展的合作，以及參與國企混改工作推進情況進行了深入交流。另外

還就未來加強合作、推動項目在北京加快落地進行了探討。

復星系近期頻繁進行資本操作，外界憂心其財務狀況出現危機，據外電早前報道，內地監管

部門要求銀行和部分國企摸底與復星系企業往來敞口，不過復星方面向內媒回應稱，所謂「監管

部門要求摸底復星」純屬子虛烏有，報道又指，復星已通過多個渠道向監管機構求證，銀保監未

要求商業銀行摸底復星的財務敞口，銀保監部門也未收到任何有關於此的通知。



＊復星將就失實報道向法院提起訴訟＊



復星最新表示，將就彭博新聞社發表題為《中國監管部門要求銀行和部分國企摸底與復星系

企業往來敞口》的報道嚴重失實一事，向法院提起訴訟。復星認為相關報道嚴重背離事實，在境

內外大範圍傳播後，嚴重誤導投資者，引起市場異常波動，對復星的企業正常經營和聲譽造成重

大影響，對復星和廣大投資者造成重大損失。

復星旗下部分美元債周三延續跌勢，「２０復星０４」邁向上市以來最低，有關中國地產商

的資金危機正蔓延至其他高風險借款人的擔憂，引發復星國際（００６５６）美元債暴跌。復星

國際周三股價亦跌至十年低位，收報４﹒５６港元。（ｊｔ）

