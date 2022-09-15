《經濟通通訊社１５日專訊》中國核能行業協會發布《中國核能發展報告２０２２》藍皮書

。藍皮書顯示，中國核電機組長期保持安全穩定運行。２０２１年以來，新投入商運核電機組５

台，新開工核電機組９台，其中自主三代核電「華龍一號」進入批量化建設階段。截至目前，中

國商運核電機組５３台，總裝機容量５５６０萬千瓦，在建核電機組２３台，總裝機容量

２４１９萬千瓦，中國在建機組裝機容量連續保持全球第一。

中國核能行業協會秘書長張廷克表示，核電發電量在當前中國電力結構中的佔比達到了５％

左右，較十年前的約２％有了大幅度提高。中國自主三代核電技術「華龍一號」機組出口取得重

要進展，巴基斯坦兩台「華龍一號」機組已經建成投產。後續第三台以及阿根廷項目正在有序推

進。同時，「華龍一號」英國通用設計審查工作已於２０２１年全部完成。



＊中國核能發電佔比將持續提高＊



《藍皮書》顯示，未來中國核能發電佔比將持續提高，核能的多用途應用範圍也在不斷擴大

。

《藍皮書》指出，到２０３０年，中國非化石能源佔一次能源消費比重達將到２５％左右，

中國能源結構清潔化、低碳化轉型的力度將進一步加大。為適應發展要求，「十四五」期間，中

國核電裝機規模將進一步加快擴大，發電量將大幅增加。

張廷克預計「十四五」期間，中國將需要保持每年８台左右核電機組的核准開工節奏。到

２０３０年，核能發電量在中國電力結構中的佔比需要達到１０％左右；到２０６０年，核能發

電量在中國電力結構中的比例需要達到２０％左右，與當前發達國家的平均水平相當。（ｊｔ）

