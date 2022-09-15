《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春今日在第十一屆中國支付

清算論壇上表示，數字人民幣作為交換媒介，其流通性遠遠超過其他財產，一經使用即轉入他人

之手，原所有人不可再使用，是典型的消費物。

穆長春表示，數字人民幣的價值特徵是確立用戶享有所有權的基礎。用戶通過交付幣串的方

式完成支付，在數字人民幣所有權轉移的同時完成結算，不僅明確了交易用戶間數字人民幣的權

屬關係，而且為交易的結算最終性提供了法律確定性保障，避免信用、流動性等風險。

穆長春表示，價值特徵使數字人民幣實現支付和結算的同步完成，並通過數字人民幣所有權

完成轉移確保結算最終性。數字人民幣具有物權屬性，與實物現金具有同樣的法律性質，收付款

人進行點對點支付和結算，同步完成貨幣價值從付款人向收款人的轉移，實現支付即結算。



＊數字人民幣不受「零點法則」影響＊



穆長春強調，數字人民幣天然具有結算最終性，不受「零點法則」的影響，具有法律確定性

。這是因為數字人民幣具有物權屬性，用戶享有錢包內數字人民幣的所有權，用戶錢包內的數字

人民幣不屬於運營機構資產，不計入運營機構的資產負債表。同時，從數字人民幣係統層面看，

一旦支付指令通過有關係統驗證，便具有無條件執行和不可撤銷的特點，支付結算完成的時點即

為所有權轉移完成的時刻，保證了支付結算的最終性。

穆長春表示，即便運營機構破產，用戶錢包內的數字人民幣也不納入破產財產，不受「零點

法則」影響。此外，數字人民幣是央行貨幣，央行是流動性的最終提供者，使用央行貨幣進行貨

幣結算可以更好的保障結算最終性。（ｊｔ）

