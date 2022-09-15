《經濟通通訊社１５日專訊》今年４月，人行指導利率自律機制建立了存款利率市場化調整

機制。繼４月銀行存款利率調降後，據《中國證券報》報道，工農中建四大行存款利率即日起再

度下調。

建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）Ａｐｐ公布的掛牌年利率顯示，９月１５日

，３個月、６個月、１年期、２年期、５年期定期存款利率分別為１﹒２５％、１﹒４５％、

１﹒６５％、２﹒１５％、２﹒６５％，均下降１０個基點；３年期定期存款利率為２﹒６％，

下調１５個基點。另據中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、農業銀行

（０１２８８）（滬：６０１２８８）、工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）相關信

息顯示，９月１５日，３個月、６個月、１年期、２年期、５年期的定期存款年利率均下調了

１０個基點；３年期定期存款年利率下調１５個基點。



＊專家：負債端利率走低也是必然趨勢＊



人行早前明確，自律機制成員銀行參考以１０年期國債收益率為代表的債券市場利率和以１

年期ＬＰＲ為代表的貸款市場利率，合理調整存款利率水平。對於存款利率市場化調整及時高效

的金融機構，人行給予適當激勵。市場人士認為，考慮到１年期ＬＰＲ近期已下調５個基點以及

１０年期國債收益率也有一定程度下行，各期限定期存款及大額存單年利率下調有必要也有空間

。

另外，最新召開的國務院常務會議，要求全國性商業銀行以不高於３﹒２％的利率積極投放

中長期貸款。

上市銀行半年報顯示，行業淨息差整體處於下行通道。業內專家認為，隨著商業銀行資產端

收益率不斷下降，負債端利率走低也是必然趨勢。存款利率下調有利於緩解息差收窄壓力。

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