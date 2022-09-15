《經濟通通訊社１５日專訊》國家網信辦微信公眾號「網信中國」周三（１４日）發布「關

於修改網絡安全法的決定」的徵求意見稿，擬調整違反網絡運行安全保護義務或者導致危害網絡

運行安全等後果的行為的行政處罰種類和幅度，對情節特別嚴重的可處１００萬－５０００萬元

（人民幣．下同）或者上一年度營業額５％以下罰款。同時，可以責令停止相關業務、停業整頓

、關閉網站、吊銷相關業務許可證或者吊銷營業執照。

相關新聞稿並稱，對於從事危害網絡安全的活動，或者為他人從事危害網絡安全的活動提供

技術支持、支付結算等幫助的，但尚不構成犯罪的，處五日以下拘留，可以並處５－５０萬元罰

款；情節較重的，處五日以上１５日以下拘留，可以並處１０萬－１００萬元罰款。

此外，網信辦並擬修改關鍵信息基礎設施安全保護的法律責任制度，調整網絡信息安全法律

責任制度，以及擬將原有關個人信息保護的法律責任修改為轉致性規定。

網信辦表示，為適應新形勢，《行政處罰法》、《數據安全法》、《個人信息保護法》等法

律於去年相繼修訂製定實施，而《網絡安全法》需與新實施的法律之間銜接協調。（ｗｌ）

