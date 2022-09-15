《經濟通通訊社１５日專訊》人民幣近來持續貶值有穿７壓力，今日有６０００億元（人民

幣．下同）１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，人民銀行縮量續作４０００億元１年起ＭＬＦ

，規模縮小了２０００億元，是連續第二個月縮量，利率維持在２﹒７５％。

滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒３５％，報３２４８﹒９７點，深綜

指高開０﹒３９％，創業板指高開０﹒３４％，煤炭、地產股造好，保險股走低。

內地樓市持續疲弱，一線城市廣州成交情況亦不佳，據內媒報道，廣州或將調整新房備案價

政策，價格最多可較樓棟均價下浮兩成，上浮一成，有部分地區部門已向房企進行口頭傳達，分

析指有利於增大房企促銷空間。

國務院總理李克強日前主持召開國務院常務會議，決定進一步延長製造業緩稅補繳期限４個

月，涉及緩稅４４００億元；確定專項再貸款與財政貼息配套支持部分領域設備更新改造，全國

性商業銀行以不高於３﹒２％的利率積極投放中長期貸款；會議亦部署進一步穩外貿穩外資的舉

措。

國家主席習近平１４日下午乘專機抵達哈薩克努爾蘇丹，與哈薩克總統托卡耶夫舉行會談，

兩國元首簽署並發表建交３０周年聯合聲明，有關部門簽署經貿、互聯互通、金融、水利、新聞

媒體等領域多項雙邊合作文件。習近平表示，無論國際形勢如何變化，中方始終堅持支持哈薩克

維護國家獨立、主權、領土完整，堅定支持托卡耶夫為維護國家穩定和發展所採取的改革舉措，

堅決反對任何勢力干涉哈薩克內政。

習近平當晚轉到烏茲別克進行國事訪問，將出席上海經濟合作組織峰會，俄羅斯方面指習近

平將會與俄羅斯總統普京會面，討論烏克蘭局勢和台灣等問題。（ｅｙ）

