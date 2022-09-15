《經濟通通訊社１５日專訊》滬深地產股受政策利好傳聞拉漲，惟盤中汽車、工業機械、半

導體、軍工等工業板塊集體暴跌超過２％，拖累滬綜指半日倒跌１﹒０１％，報３２０４﹒８８

點，險守三千二；深市表現更差，深成指挫１﹒８１％，創業板指暴跌２﹒７２％。

交投回升，兩市半日成交５７４８億元（人民幣．下同），較上日同時段成交增加２﹒３％

。

人民幣近來持續貶值有穿７壓力，今日有６０００億元１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）到期

，人民銀行縮量續作４０００億元１年起ＭＬＦ，規模縮小了２０００億元，是連續第二個月縮

量，利率維持在２﹒７５％。

國務院總理李克強日前主持召開國務院常務會議，決定進一步延長製造業緩稅補繳期限４個

月，涉及緩稅４４００億元；確定專項再貸款與財政貼息配套支持部分領域設備更新改造，全國

性商業銀行以不高於３﹒２％的利率積極投放中長期貸款；會議亦部署進一步穩外貿穩外資的舉

措。



＊政策降息停，汽車半導體跌＊



上月政策降息促銀行放款後，今月寬鬆勢頭有所平息，並收水２０００億元，工業板塊集體

大跌。汽車股方面，長安汽車（深：０００６２５）挫５﹒７％，比亞迪（深：００２５９４）

跌３﹒３％，長城汽車（滬：６０１６３３）跌２﹒９％，北汽藍谷（滬：６００７３３）跌

２﹒６％；半導體股方面，晶方科技（滬：６０３００５）跌停，華亞智能

（深：００３０４３）瀉９﹒８％，大港股份（深：００２０７７）跌８﹒１％，長光華芯

（滬：６８８０４８）挫７﹒８％，帝科股份（深：３００８４２）跌７﹒４％，炬光科技

（滬：６８８１６７）跌６﹒９％。

復星系繼續賣股，復星醫藥（滬：６００１９６）控股股東復星高科技昨日通過大宗交易方

式減持公司３０６萬股Ａ股，佔總股本的０﹒１１％。復星醫藥股價跌２﹒３％，報３２﹒９９

元。



＊樓市調控轉調，萬科Ａ升３％＊



外媒引述消息人士報道稱，國家主席習近平支持放寬除北上廣深四個一線城市外的所有城市

的購房限制，鼓勵地方政府根據每個城市的具體情況制定計劃，以提振遭受重創的住房市場。據

《證券日報》統計，截至９月１４日，全國範圍內已有超過１２０個城市或地區，在今年發布過

一次或多次住房公積金貸款調整政策。

地產股今早上漲，新城控股（滬：６０１１５５）漲５﹒３％，保利發展

（滬：６０００４８）、萬科Ａ（深：０００００２）升３﹒１％，金地集團

（滬：６００３８３）升２﹒３％。

此外，據報廣州或將調整新房備案價政策，價格最多可較均價下浮兩成，上浮一成，有部分

地區部門已向房企進行口頭傳達相關政策，分析指有利於增大房企促銷空間；在長三角大城市蘇

州，有媒體從市住建局、當地中介與部分售樓處工作人員得悉，蘇州六區對外地人購買首套物業

的政策進行「優化」，不再需要出示社保證明或個稅證明，變相等同於取消限購，但當局相關人

士強調只是取消外地人買樓的約束條件。（ｅｙ）

