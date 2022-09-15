《經濟通通訊社１５日專訊》滬深股市今日走低，雖然地產股受政策利好傳聞拉漲，惟汽車

、工業機械、半導體等工業板塊集體暴跌，滬綜指早市高見３２５４點後沽壓湧現，午後跌幅明

顯擴大，曾經低見３１７４﹒３９點，是９月５日以來新低，收市失守三千二，收跌１﹒２％，

報３１９９﹒９２點。深市跌得深，深成指收挫２﹒１％，創業板一度插３﹒６％，報２４１４

點，創逾三個月低，收市仍跌３﹒２％，失守住２５００點關口。

兩市全日成交９１９１億元（人民幣．下同），按日大增２７﹒２％，為９月以來最多，外

資從陸股通淨流出約４１億元。

人民幣近來持續貶值有穿７壓力，今日有６０００億元１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）到期

，人民銀行縮量續作４０００億元，是連續第二個月縮量，利率維持在２﹒７５％。政策利率不

變，六大國有銀行和招商銀行則集體下調人民幣存款掛牌利率。定期存款方面，降幅最大的是三

年期整存整取利率，力度達到１５個基點，其他期限整存整取利率下調１０個基點；活期存款利

率同樣出現下調，力度為５個基點，至０﹒２５％。



＊憧憬新一輪樓市政策優化，地產肢逆市走強＊



消息指中央支持放寬除北京、上海、廣州、深圳四個一線城市以外所有內地城市的購房限制

，鼓勵地方政府按具體情況制訂計劃，以提振遭受重創的住房市場。地產股走強，我愛我家

（深：０００５６０）、棲霞建設（滬：６００５３３）、中洲控股（深：００００４２）、中

交地產（深：０００７３６）、新華聯（深：０００６２０）齊齊漲停，南國置業

（深：００２３０５）飆升９﹒８％，新城控股（滬：６０１１５５）升７﹒７％。

國務院核准福建漳州二期和廣東廉江一期核電項目，要求確保絕對安全。今年以來已核准五

個核電項目，共計十台核電機組。核電板塊全日表現活躍，中核科技（深：０００７７７）一字

漲停後打開，收升５﹒２％，南風股份（深：３００００４）升５﹒５％，哈空調

（滬：６００２０２）升６％，佳電股份（深：０００９２２）升２﹒３％，應流股份

（滬：６０３３０８）升１％。



＊分析指白宮非針對中國ＣＸＯ，泰格醫藥反彈逾３％＊



白宮１４日公布美國生物技術和生物製造倡議，將就倡議投資２０億美元。公告中未有禁止

美國和中國公司之間開展業務。部分ＣＸＯ概念股反彈，泰格醫藥（深：３００３４７）升

３﹒２％，九洲藥業（滬：６０３４５６）升２﹒４％，藥明康德（滬：６０３２５９）、凱萊

英（深：００２８２１）彈近２％，康龍化成（深：３００７５９）升１％。

光伏股深度回調，科士達（深：００２５１８）、京山輕機（深：０００８２１）、宇晶股

份（深：００２９４３）、鈞達股份（深：００２８６５）、德業股份（滬：６０５１１７）、

金晶科技（滬：６００５８６）等多股跌停。聆達股份（深：３００１２５）急跌１４﹒６％，

明冠新材（滬：６８８５６０）挫１３﹒９％，帝爾激光（深：３００７７６）跌１２﹒３％，

昱能科技（滬：６８８３４８）、捷佳偉創（深：３００７２４）跌近１２％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０２７﹒１２ －０﹒９４

上證綜合指數 ３１９９﹒９２ －１﹒１６ ３９２５﹒００

深證綜合指數 ２０５１﹒７９ －２﹒３４ ５２６６﹒００

上證Ｂ股指數 ３１２﹒７６ －０﹒２９ ２﹒３７

深證Ｂ股指數 １２００﹒８５ －０﹒９４ １﹒２０

上證１８０指數 ８５６３﹒５８ －０﹒５０

上證３８０指數 ５８５４﹒２５ －２﹒３０

深證成份指數 １１５２６﹒９６ －２﹒１０

中小創新指數 ２３２５﹒９２ －３﹒１５

深圳創業板指數 ２４２４﹒１９ －３﹒１８

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