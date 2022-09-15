《經濟通通訊社１５日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒２９％，報８５８２﹒４４點，上

證３８０指數半日跌２﹒０９％，報５８６６﹒９３點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３１﹒７４億元，賣盤超買盤，

淨流出１１﹒７４億元。

今日續作的中期借貸便利（ＭＬＦ）縮量且不降息，資金仍循陸股通淨流出超過２６億元，

惟白酒股拉漲，今世緣（滬：６０３３６９）升１﹒９％，貴州茅台（滬：６００５１９）升

０﹒９％，山西汾酒（滬：６００８０９）升１﹒６％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）彈

１﹒６％，老白干酒（滬：６００５５９）升０﹒８％。

由於產地供給減少加上港口現貨供應偏緊，８月下旬以來，國內動力煤價格走強，港口煤炭

現貨價格持續上漲。煤炭股開盤大漲，安源煤業（滬：６００３９７）漲停，淮北礦業

（滬：６００９８５）升２﹒９％，平煤股份（滬：６０１６６６）升２﹒３％，潞安環能

（滬：６０１６９９）揚４﹒８％。

今年４月，人行指導利率自律機制建立了存款利率市場化調整機制。繼４月銀行存款利率調

降後，工農中建四大行存款利率即日起再度下調。四大行Ａ股集體微升，建行

（滬：６０１９３９）升０﹒４％，中行（滬：６０１９８８）升０﹒７％，農行

（滬：６０１２８８）升０﹒４％，工行（滬：６０１３９８）升０﹒７％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

