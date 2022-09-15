《經濟通通訊社１５日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒５％，報８５６３﹒５８點，上
證３８０指數收跌２﹒３％，報５８５４﹒２５點。
半導體今日回吐，海光信息（滬：６８８０４１）插５﹒１％，韋爾股份
（滬：６０３５０１）跌１﹒８％，三安光電（滬：６００７０３）跌４﹒４％，中芯國際
（滬：６８８９８１）跌０﹒３％，中微公司（滬：６８８０１２）跌逾１％，兆易創新
（滬：６０３９８６）跌３﹒４％，華潤微（滬：６８８３９６）跌２﹒２％，斯達半導
（滬：６０３２９０）插５﹒８％。
工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和郵儲銀行六大國有銀行，及招商銀
行即日起集體調整存款利率。四大行Ａ股集體微升，建行（滬：６０１９３９）升０﹒７％，中
行（滬：６０１９８８）升０﹒７％，農行（滬：６０１２８８）升０﹒７％，工行
（滬：６０１３９８）升０﹒７％，交通銀行（滬：６０１３２８）升０﹒４％。
由於產地供給減少加上港口現貨供應偏緊，８月下旬以來，國內動力煤價格走強，港口煤炭
現貨價格持續上漲。煤炭股大漲，安源煤業（滬：６００３９７）漲停，淮北礦業
（滬：６００９８５）升近３％，平煤股份（滬：６０１６６６）升１﹒３％，潞安環能
（滬：６０１６９９）揚４﹒４％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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