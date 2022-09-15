《經濟通通訊社１５日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒５％，報８５６３﹒５８點，上

證３８０指數收跌２﹒３％，報５８５４﹒２５點。

半導體今日回吐，海光信息（滬：６８８０４１）插５﹒１％，韋爾股份

（滬：６０３５０１）跌１﹒８％，三安光電（滬：６００７０３）跌４﹒４％，中芯國際

（滬：６８８９８１）跌０﹒３％，中微公司（滬：６８８０１２）跌逾１％，兆易創新

（滬：６０３９８６）跌３﹒４％，華潤微（滬：６８８３９６）跌２﹒２％，斯達半導

（滬：６０３２９０）插５﹒８％。

工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和郵儲銀行六大國有銀行，及招商銀

行即日起集體調整存款利率。四大行Ａ股集體微升，建行（滬：６０１９３９）升０﹒７％，中

行（滬：６０１９８８）升０﹒７％，農行（滬：６０１２８８）升０﹒７％，工行

（滬：６０１３９８）升０﹒７％，交通銀行（滬：６０１３２８）升０﹒４％。

由於產地供給減少加上港口現貨供應偏緊，８月下旬以來，國內動力煤價格走強，港口煤炭

現貨價格持續上漲。煤炭股大漲，安源煤業（滬：６００３９７）漲停，淮北礦業

（滬：６００９８５）升近３％，平煤股份（滬：６０１６６６）升１﹒３％，潞安環能

（滬：６０１６９９）揚４﹒４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

