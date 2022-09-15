《經濟通通訊社１５日專訊》深證成指半日跌１﹒８１％，報１１５６１﹒４６點，深證中

小創新指數半日跌２﹒９９％，報２３２９﹒８點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３３﹒９５億元，賣盤超買盤，

淨流出１３﹒９５億元。

內地樓市持續疲弱，就算一二線城市成交情況亦不佳，據內媒報道，廣州或將調整新房備案

價政策，價格最多可較均價下浮兩成，上浮一成。地產股今早急飆，招商蛇口

（深：００１９７９）升０﹒４％，萬科Ａ（深：０００００２）升３﹒１％，惟濱江集團

（深：００２２４４）倒跌１﹒５％。

國務院總理李克強１３日主持召開國務院常務會議，決定核准福建漳州二期和廣東廉江一期

核電項目，要求強化全過程監管，確保安全萬無一失。核電股開盤拉升，中國廣核

（深：００３８１６）升０﹒４％，華菱鋼鐵（深：０００９３２）升０﹒９％。

復星集團公布，黨委書記、復星國際副總裁祝文魁周三（１４日）上午在北京拜會了北京市

國資委。不過復星系在滬深股市今早個別發展，山河藥輔（深：３００４５２）跌２﹒４％，漢

森製藥（深：００２４１２）跌１﹒９％。而中糧工科（深：３０１０５８）升０﹒６％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

