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AH股新聞

15/09/2022 15:17

《深股通》深成指收跌２﹒１％，中小創新指跌３﹒１５％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》深證成指今日收跌２﹒１％，報１１５２６﹒９６點，深證中
小創新指數收跌３﹒１５％，報２３２５﹒９２點。
　　寧德時代（深：３００７５０）在互動平台表示，正致力推進鈉離子電池在２０２３年實現
產業化。惟寧德時代全日急跌４﹒６％，報４１４﹒３５元人民幣，創３個月新低。其他電池概
念股受拖累，鵬輝能源（深：３００４３８）瀉１４﹒８％，欣旺達（深：３００２０７）跌近
５％，當升科技（深：３０００７３）跌４﹒２％。
　　海南省三亞市上月７日起實行封閉式管理，當地宣布，今日中午１２時起，全市解除全域臨
時靜態管理，逐步有序恢復正常生產生活秩序。不過海南系板塊仍然未有起色，鈞達股份　
（深：００２８６５）跌停，海德股份（深：０００５６７）跌３﹒６％，海南高速
（深：０００８８６）跌０﹒９％。
　　內地樓市持續疲弱，就算一二線城市成交情況亦不佳，據內媒報道，廣州或將調整新房備案
價政策，價格最多可較均價下浮兩成，上浮一成。地產股今早急飆，招商蛇口
（深：００１９７９）升２﹒７％，萬科Ａ（深：０００００２）升３﹒３％，惟濱江集團
（深：００２２４４）升２﹒８％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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