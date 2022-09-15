《經濟通通訊社１５日專訊》國務院總理李克強１３日主持召開國務院常務會議，決定核准

福建漳州二期和廣東廉江一期核電項目，要求強化全過程監管，確保安全萬無一失。

福建漳州二期核電項目屬於中核集團，廣東廉江一期核電項目由國家電力投資集團全資控股

的國核湛江核電有限公司建設。兩個核電項目各有２座核電機組，漳州二期使用的是「華龍一號

」三代核電技術，廉江一期則使用ＣＡＰ１０００三代核電技術。目前，每座第三代核電機組的

總投資約為２００億元人民幣，這４座核電機組總投資達８００億元人民幣。

國務院在４月２０日核准３個核電新建機組專案，分別為三門核電二期，海陽核電二期，陸

豐核電５、６號機組項目，每個項目分別有２座核電機組。這３個項目，分別位於浙江、山東和

廣東。換言之，今年以來，已核准興建５個核電廠項目，共計１０座核電機組。

Ａ場核電股開盤拉升，永興材料（深：００２７５６）走高５﹒１％，中國核電

（滬：６０１９８５）漲３﹒６％，上海電氣（滬：６０１７２７）升逾２％，中國廣核

（深：００３８１６）升１﹒８％，東方電氣（滬：６００８７５）彈１﹒７％，華菱鋼鐵

（深：０００９３２）升１﹒３％，中國能建（滬：６０１８６８）升１﹒２％，永泰能源

（滬：６００１５７）升０﹒６％，寶鋼股份（滬：６０００１９）升０﹒６％。（ｊｔ）

