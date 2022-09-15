《經濟通通訊社１５日專訊》今年４月，人行指導利率自律機制建立了存款利率市場化調整
機制。繼４月銀行存款利率調降後，據《中國證券報》報道，工農中建四大行存款利率即日起再
度下調。
建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）Ａｐｐ公布的掛牌年利率顯示，９月１５日
，３個月、６個月、１年期、２年期、５年期定期存款利率分別為１﹒２５％、１﹒４５％、
１﹒６５％、２﹒１５％、２﹒６５％，均下降１０個基點；３年期定期存款利率為２﹒６％，
下調１５個基點。另據中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、農業銀行
（０１２８８）（滬：６０１２８８）、工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）相關信
息顯示，９月１５日，３個月、６個月、１年期、２年期、５年期的定期存款年利率均下調了
１０個基點；３年期定期存款年利率下調１５個基點。
四大行Ａ股集體微升，建設銀行升０﹒５％，工商銀行升０﹒５％，農業銀行升０﹒４％，
中國銀行升０﹒３％。其他銀行股跟升，招商銀行（滬：６０００３６）漲２﹒９％，郵儲銀行
（滬：６０１６５８）升１﹒８％，興業銀行（滬：６０１１６６）升１﹒３％，中信銀行
（滬：６０１９９８）揚１﹒３％，交通銀行（滬：６０１３２８）升０﹒９％，光大銀行
（滬：６０１８１８）升０﹒７％，浦發銀行（滬：６０００００）彈０﹒７％，民生銀行
（滬：６０００１６）升０﹒３％。（ｊｔ）
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