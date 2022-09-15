《經濟通通訊社１５日專訊》針對日前在各大社交平台霸榜熱搜第一的小遊戲《羊了個羊》

，吉比特（滬：６０３４４４）１４日通過互動平台回應投資者稱，該款遊戲開發公司為北京簡

游科技有限公司，公司通過控股子公司廈門雷霆網絡科技股份有限公司間接持有北京簡游科技有

限公司１０％的股權。對於該小遊戲走紅可能對公司帶來的利好，吉比特回應認為，公司對上述

遊戲公司的投資比例不高，相關收入將體現在吉比特的投資收益部分。

企查查ＡＰＰ顯示，《羊了個羊》關聯公司北京簡游科技有限公司成立於２０２１年，法定

代表人為張佳旭，註冊資本約１１７萬元人民幣，其中一個參股企業為廈門雷霆網絡，於

２０２２年６月入股，該公司正是吉比特旗下公司，為第二大股東。此外，簡游科技公司逾十項

遊戲軟件著作權已獲得登記批准，包括羊了個羊、流浪寵之家、月之村、瘋狂擦一擦、解救大西

瓜等。

吉比特連升第四個交易日，現漲１﹒２％，報２８０﹒６１元人民幣。



＊通關率不足０﹒１％，被質疑抄襲另一款匹配遊戲＊



《羊了個羊》是一款卡通背景消除闖關遊戲，不少玩家看了熱搜之後前去遊戲，但是在第二

關就被勸退了。根據官方介紹，這是一款超難的闖關消除小遊戲，通關率不到０﹒１％。但如果

通關成功，則可以進入到省或地級市的榜單，從而助力地區排名。極低的通關率反而激起遊戲玩

家的好勝心，據《羊了個羊》官方微博１４日上午消息，由於該遊戲過於火爆，出現了宕機的情

況，服務器２天內已經崩了３次。

在一位遊戲行業從業者看來，因為有地域攀比，而且玩法容易上手、成癮性強，像《羊了個

羊》或者早前的《合成大西瓜》等小遊戲很容易爆火。但也正因為玩法相對單一，而且容易有更

新的遊戲替代品，所以這些小遊戲也很容易快速被玩家遺忘。

在引發社交媒體大範圍討論的同時，該遊戲也被指抄襲。有不少網友指出，《羊了個羊》疑

似抄襲另一款匹配遊戲３ ｔｉｌｅｓ，被指玩法一模一樣。但也有網友認為，多層連連看遊戲

玩法均相似，不構成抄襲。（ｗｌ）

