《經濟通通訊社１５日專訊》工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和郵儲

銀行六大國有銀行，及招商銀行即日起集體調整存款利率，其中，三年期定期存款和大額存單利

率下調１５個基點，一年期和五年期定期存款利率下調１０個基點，活期存款利率下調０﹒５個

基點。

各大銀行下調步伐接近一致，３個月整存整取利率為１﹒２５％、６個月１﹒４５％、１年

１﹒６５％、２年２﹒１５％、３年２﹒６％、５年２﹒６５％。僅郵儲銀行調整後６個月和１

年期整存整取產品，掛牌利率比其他五家銀行略高，分別為１﹒４６％和１﹒６８％。

目前一些中小銀行的存款利率尚未調整。但業內人士認為，大型銀行下調存款利率後，預計

將有更多銀行跟進，但不同銀行發展戰略、負債能力、業務結構不一樣，存款利率調整的幅度、

步伐或有較大差異。另外值得一提的是，之前三年期和五年期整存整取產品掛牌利率持平，均為

２﹒７５％。此次調整後，５年期產品高於３年期產品５個基點。

最新召開的國務院常務會議決定，支持全國性商業銀行以不高於３﹒２％的利率，積極投放

中長期貸款。人民銀行按貸款本金的１００％，對商業銀行予以專項再貸款支持。專項再貸款額

度２０００億元人民幣以上，儘量滿足實際需求，期限１年、可展期兩次。同時落實中央財政為

貸款主體貼息２﹒５％，今年第四季度內更新改造設備的貸款主體，實際貸款成本不高於

０﹒７％。（ｗｌ）

