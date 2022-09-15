《經濟通通訊社１５日專訊》國務院辦公廳日前印發《關於進一步優化營商環境降低市場主

體制度性交易成本的意見》指出，優化營商環境、降低制度性交易成本是減輕市場主體負擔、激

發市場活力的重要舉措。當前，經濟運行面臨一些突出矛盾和問題，市場主體特別是中小微企業

、個體工商戶生產經營困難依然較多，要積極運用改革創新辦法，幫助市場主體解難題、渡難關

、復元氣、增活力，加力鞏固經濟恢復發展基礎。

《意見》要求，進一步破除隱性門檻，推動降低市場主體准入成本。全面實施市場准入負面

清單管理；著力優化工業產品管理制度，推行工業產品系族管理；規範實施行政許可和行政備案

；切實規範政府採購和招投標，推動招投標領域數字證書跨地區、跨平台互認；持續便利市場主

體登記，逐步實現內外資一體化服務。

進一步規範涉企收費，推動減輕市場主體經營負擔。嚴格規範政府收費和罰款，進一步清理

調整違反法定權限設定、過罰不當等不合理罰款事項；推動規範市政公用服務價外收費；著力規

範金融服務收費；清理規範行業協會商會收費，嚴禁行業協會商會強制企業到特定機構檢測、認

證、培訓等並獲取利益分成；推動降低物流服務收費。



＊切實保障市場主體公平競爭，健全知識產權保護制度＊



同時，全面提升線上線下服務能力，推廣和擴大電子營業執照、電子合同等應用；持續優化

投資和建設項目審批服務，探索建立部門集中聯合辦公、手續並聯辦理機制；著力優化跨境貿易

服務，探索解決跨境電商退換貨難問題；切實提升辦稅繳費服務水平，推行非稅收入全領域電子

收繳、跨省通繳；持續規範中介服務；健全惠企政策精準直達機制。

此外，創新實施精準有效監管，推動監管信息共享互認；嚴格規範監管執法行為，建立健全

行政裁量權基準制度；切實保障市場主體公平競爭，組織開展制止濫用行政權力排除、限制競爭

執法專項行動；持續加強知識產權保護等。健全大數據、人工智能、基因技術等新領域、新業態

知識產權保護制度。加強對企業海外知識產權糾紛應對的指導，２０２２年底前，發布海外重點

國家商標維權指南。（ｗｌ）

