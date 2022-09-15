《經濟通通訊社１５日專訊》中國商務部今日發布公告稱，決定自９月１６日起，對原產歐

盟的進口馬鈴薯澱粉所適用的反補貼措施進行期終複審調查。本次復審調查的內容為：如果終止

對原產於歐盟的進口馬鈴薯澱粉實施的反補貼措施，是否可能導致補貼和損害的繼續或再度發生

。

公告指，在反補貼措施期終復審調查期間，繼續實施反補貼措施。對各公司徵收的反補貼稅

稅率為：法國羅蓋特公司７﹒５％，皇家艾維貝合作社公司、德國艾維貝馬鈴薯澱粉工廠和其他

歐盟公司均為１２﹒４％。

２０１７年９月１５日，中國商務部決定對原產歐盟的進口馬鈴薯澱粉繼續徵收反補貼稅，

實施期限為五年；２０２２年７月１１日，商務部收到中國澱粉工業協會馬鈴薯澱粉分會代表中

國馬鈴薯澱粉產業提交的反補貼措施期終復審申請書。

被調查產品馬鈴薯澱粉，在中國主要用於食品行業，是生產乳化劑、增稠劑、穩定劑、膨化

劑、賦形劑等的重要原料，廣泛應用於膨化食品，方便食品，香腸、火腿腸等肉類製品，冷凍食

品，醬類、泥類、湯類食品，飲料，醬料，烹飪，製糖，水產品加工等行業。（ｗｌ）

