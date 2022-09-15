《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今日縮量續作４０００億元（人民幣．下同）中期借

貸便利（ＭＬＦ）操作，中標利率為２﹒７５％，維持不變。

業內人士認為，雖然ＭＬＦ利率與貸款市場報價利率（ＬＰＲ）走向有時會有差異，但在海

外央行將大幅加息等背景下，人行需要時間去觀察８月「降息」效果；ＭＬＦ利率持穩後，本月

ＬＰＲ再降的可能性被大幅削弱。

三菱日聯銀行首席金融市場分析師孫武指出，今天ＭＬＦ利率維持不變符合預期，那麼預計

９月ＬＰＲ利率調降的概率不高。



＊中國經濟持續疲弱將拖累人幣＊



人民幣中間價今報６﹒９１０１，上調１５點，在岸人民幣上一交易日收報６﹒９６３０。

離岸人民幣最新企穩６﹒９７關。

此前人行公開市場已連三周逆回購操作量完全對沖到期量。隨著人民幣跌勢再起，「破７」

預期升溫，人行也開始出手穩匯率，下調外匯存準率的同時向市場「喊話」。匯率貶值壓力的加

劇，也為下一步中國貨幣政策的施展增添變數，在８月政策利率等降息後，短期內人行在價格和

總量工具上料進入觀望期。

分析人士認為，除了強勢美元外，中國經濟持續疲弱亦是拖累人民幣的重要因素之一，「內

困」仍是當前主要矛盾。一方面人行還有更多工具阻滯匯率跌勢，穩定預期，同時若基本面持續

無起色，後續穩增長政策仍不會惜力。（ｃａ）

