《經濟通通訊社１５日專訊》美國總統拜登１２日簽署促進生物科技產業發展的行政命令，

以幫助擴大美國的生物製造。白宮１４日公布美國生物技術和生物製造倡議，將就倡議投資２０

億美元。

據《路透》報道，白宮指出，２０億美元支出計劃中，其中有１０億美元來自美國國防部，

用於在未來５年資助生物工業的國內製造基礎設施，促進行業發展。另有２﹒５億美元則來自美

國農業部，用以支持美國化肥可持續生產。還有４０００萬美元將用來擴大生產藥物和應對大流

行病所需的活性藥物成分、抗生素和關鍵材料的產線。

值得留意的是，白宮的公告中未有禁止美國和中國公司之間開展業務。



＊交銀：應理性看待行政命令＊



交銀國際發表報告認為，此行政命令只能有限程度加強美國本土供應鏈能力，並非實現產業

轉移。美國中期選舉將在２０２２年１１月舉行，此類行政命令或還將發布，應理性看待。

該行表示，現階段，無論是原料藥產業還是ＣＸＯ，均尚可得益於中國的工程師紅利和化工

產業鏈；且從最新公布細節看，該行政命令並非針對中國原料藥和ＣＸＯ企業。當前ＣＸＯ板塊

基本面穩定，處於估值低位，性價比突出。

另外，里昂發表報告認為，美國醫藥供應鏈的回流取決於美國政府的資金支持能否覆蓋額外

的製造成本（尤其是考慮到美國年初至今的通脹上升）。白宮所宣布在生物技術和生物製造方面

投資２０億美元，對比藥明生物（０２２６９）和藥明康德（０２３５９）

（滬：６０３２５９）在２０１８至２０２２年資本支出總共達到７３億美元。

里昂指，考慮到當前的市場情緒，消息面、資金流和美國加息的影響可能繼續超過基本面。

但是從長期來看，該行認為領先的中國ＣＸＯ參與者更有可能在整個周期中做得更好。（ｃａ）

