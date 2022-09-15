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AH股新聞

15/09/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入４９﹒６３億元，買盈富沽快手

　　《經濟通通訊社１５日專訊》昨日（１４日）恒指低開３９３點，報１８９３３點。最高跌
３３７點報１８９８９點，最低跌５２９點報１８７９７點。恒指收報１８８４７點，跌４７９
點或２﹒４８％。
　　北水全日淨流入４９﹒６３億元，增加１２７﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基
金（０２８００）、中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依
次是快手（０１０２４）、吉利汽車（００１７５）、中國移動（００９４１）。
　　主板成交９３７﹒７億元減少１﹒３％。其中港股通成交１９２﹒３億元，佔總成交
２０﹒５％。
　　盈富基金跌２﹒３５％報１９﹒５元，北水淨買入１２﹒７億元；中國海洋石油升
２﹒２１％報１０﹒１６元，北水淨買入８﹒４億元；藥明生物跌４﹒８７％報５０﹒８元，北
水淨買入７﹒７億元。
　　快手跌２﹒８５％報６１﹒４５元，北水淨賣出１億元；吉利汽車跌３﹒２５％報
１３﹒６８元，北水淨賣出８７００萬元；中國移動跌０﹒６７％報５１﹒６５元，北水淨賣出
２３００萬元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　１２﹒７４
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　８﹒４５
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　７﹒７１
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　　２﹒２０
　　國美零售　　　（００４９３）　　　　　　２﹒１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　－１﹒０２
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　－０﹒８７
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－０﹒２３
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－０﹒０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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