《經濟通通訊社１６日專訊》山東墨龍Ａ股（深：００２４９０）現跌停，報４﹒９１元（
人民幣．下同），跌９﹒９１％，最高價５﹒３２元；成交５４２６﹒３７萬股，成交金額
２﹒７４億元；量比６﹒７９倍，換手率１０﹒０２％。
山東墨龍Ｈ股（００５６８）跌８﹒６８％，報３﹒０５港元，最低價２﹒９９港元，最高
價３﹒２９港元；成交２２６﹒９２萬股，成交金額７０４﹒８６萬港元；主動買沽比率
３１：６９，資金淨主動賣出２５５﹒０６萬港元。山東墨龍Ａ股較Ｈ股呈８２﹒８３％溢價。
現時，上證綜合指數報３１６７，跌３２點或１﹒０２％，成交１５３６﹒９２億元。
深證成份指數報１１４０９，跌１１７點或１﹒０２％，成交９８３﹒８９億元。
恒生指數報１８７６４，跌１６６點或０﹒８８％；恒生中國企業指數報６４３０，跌７８
點或１﹒２１％；恒生科技指數報３８９０，跌７２點或１﹒８３％；主板成交３１９﹒０１億
港元。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
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山東墨龍（深：００２４９０） ４﹒９１ －９﹒９１
五糧液（深：０００８５８） １６１﹒７９ －１﹒５９
江特電機（深：００２１７６） ２１﹒４６ －４﹒７９
海康威視（深：００２４１５） ３０﹒０４ ＋３﹒６２
贛鋒鋰業（深：００２４６０） ７９﹒０８ －２﹒４７
天齊鋰業（深：００２４６６） １０５﹒５０ －４﹒０２
比亞迪（深：００２５９４） ２６８﹒７７ －０﹒２７
億緯鋰能（深：３０００１４） ８２﹒８１ －２﹒２４
陽光電源（深：３００２７４） １１２﹒５９ ＋４﹒６４
寧德時代（深：３００７５０） ４１５﹒２２ ＋０﹒２１
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（ｅｄ）
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