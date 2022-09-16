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AH股新聞

16/09/2022 10:38

《Ａ股異動》山東墨龍Ａ跌停，現報４﹒９１元人幣

　　《經濟通通訊社１６日專訊》山東墨龍Ａ股（深：００２４９０）現跌停，報４﹒９１元（
人民幣．下同），跌９﹒９１％，最高價５﹒３２元；成交５４２６﹒３７萬股，成交金額
２﹒７４億元；量比６﹒７９倍，換手率１０﹒０２％。
　　山東墨龍Ｈ股（００５６８）跌８﹒６８％，報３﹒０５港元，最低價２﹒９９港元，最高
價３﹒２９港元；成交２２６﹒９２萬股，成交金額７０４﹒８６萬港元；主動買沽比率
３１：６９，資金淨主動賣出２５５﹒０６萬港元。山東墨龍Ａ股較Ｈ股呈８２﹒８３％溢價。
　　現時，上證綜合指數報３１６７，跌３２點或１﹒０２％，成交１５３６﹒９２億元。
　　深證成份指數報１１４０９，跌１１７點或１﹒０２％，成交９８３﹒８９億元。
　　恒生指數報１８７６４，跌１６６點或０﹒８８％；恒生中國企業指數報６４３０，跌７８
點或１﹒２１％；恒生科技指數報３８９０，跌７２點或１﹒８３％；主板成交３１９﹒０１億
港元。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　山東墨龍（深：００２４９０）　　　　４﹒９１　－９﹒９１
　　五糧液（深：０００８５８）　　　１６１﹒７９　－１﹒５９
　　江特電機（深：００２１７６）　　　２１﹒４６　－４﹒７９
　　海康威視（深：００２４１５）　　　３０﹒０４　＋３﹒６２
　　贛鋒鋰業（深：００２４６０）　　　７９﹒０８　－２﹒４７
　　天齊鋰業（深：００２４６６）　　１０５﹒５０　－４﹒０２
　　比亞迪（深：００２５９４）　　　２６８﹒７７　－０﹒２７
　　億緯鋰能（深：３０００１４）　　　８２﹒８１　－２﹒２４
　　陽光電源（深：３００２７４）　　１１２﹒５９　＋４﹒６４
　　寧德時代（深：３００７５０）　　４１５﹒２２　＋０﹒２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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