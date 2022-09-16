《經濟通通訊社１６日專訊》山東墨龍Ａ股（深：００２４９０）現跌停，報４﹒９１元（

人民幣．下同），跌９﹒９１％，最高價５﹒３２元；成交５４２６﹒３７萬股，成交金額

２﹒７４億元；量比６﹒７９倍，換手率１０﹒０２％。

山東墨龍Ｈ股（００５６８）跌８﹒６８％，報３﹒０５港元，最低價２﹒９９港元，最高

價３﹒２９港元；成交２２６﹒９２萬股，成交金額７０４﹒８６萬港元；主動買沽比率

３１：６９，資金淨主動賣出２５５﹒０６萬港元。山東墨龍Ａ股較Ｈ股呈８２﹒８３％溢價。

現時，上證綜合指數報３１６７，跌３２點或１﹒０２％，成交１５３６﹒９２億元。

深證成份指數報１１４０９，跌１１７點或１﹒０２％，成交９８３﹒８９億元。

恒生指數報１８７６４，跌１６６點或０﹒８８％；恒生中國企業指數報６４３０，跌７８

點或１﹒２１％；恒生科技指數報３８９０，跌７２點或１﹒８３％；主板成交３１９﹒０１億

港元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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山東墨龍（深：００２４９０） ４﹒９１ －９﹒９１

五糧液（深：０００８５８） １６１﹒７９ －１﹒５９

江特電機（深：００２１７６） ２１﹒４６ －４﹒７９

海康威視（深：００２４１５） ３０﹒０４ ＋３﹒６２

贛鋒鋰業（深：００２４６０） ７９﹒０８ －２﹒４７

天齊鋰業（深：００２４６６） １０５﹒５０ －４﹒０２

比亞迪（深：００２５９４） ２６８﹒７７ －０﹒２７

億緯鋰能（深：３０００１４） ８２﹒８１ －２﹒２４

陽光電源（深：３００２７４） １１２﹒５９ ＋４﹒６４

寧德時代（深：３００７５０） ４１５﹒２２ ＋０﹒２１

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（ｅｄ）

