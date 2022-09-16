《經濟通通訊社１６日專訊》浙江世寶Ａ股（深：００２７０３）現漲停，報１０﹒２７元

（人民幣．下同），升９﹒９６％，最低價９﹒０８元；成交９８９６﹒１萬股，成交金額

９﹒５２億元；量比４﹒６倍，換手率１７﹒８９％。

浙江世寶Ｈ股（０１０５７）升７﹒６９％，報１﹒８２港元，最高價１﹒８３港元，最低

價１﹒６２港元；成交１６８９﹒６萬股，成交金額２９１５﹒６６萬港元；主動買沽比率

６１：３９，資金淨主動買入６６７﹒７２萬港元。浙江世寶Ａ股較Ｈ股呈５４０﹒８６％溢價

。

現時，上證綜合指數報３１５２，跌４７點或１﹒４９％，成交２３８８﹒１７億元。

深證成份指數報１１３６１，跌１６５點或１﹒４３％，成交１４６２﹒１８億元。

恒生指數報１８８０７，跌１２２點或０﹒６５％；恒生中國企業指數報６４４９，跌５９

點或０﹒９１％；恒生科技指數報３８９９，跌６４點或１﹒６２％；主板成交５０６﹒１９億

港元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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浙江世寶（深：００２７０３） １０﹒２７ ＋９﹒９６

五糧液（深：０００８５８） １６１﹒５５ －１﹒７３

北方華創（深：００２３７１） ３１９﹒５２ ＋２﹒７４

海康威視（深：００２４１５） ２９﹒９９ ＋３﹒４５

贛鋒鋰業（深：００２４６０） ７８﹒９４ －２﹒６４

天齊鋰業（深：００２４６６） １０５﹒１５ －４﹒３４

比亞迪（深：００２５９４） ２６８﹒８１ －０﹒２６

億緯鋰能（深：３０００１４） ８２﹒１８ －２﹒９９

陽光電源（深：３００２７４） １１０﹒５４ ＋２﹒７３

寧德時代（深：３００７５０） ４１４﹒０７ －０﹒０７

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（ｅｄ）

