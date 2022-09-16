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AH股新聞

16/09/2022 13:35

《Ａ股異動》浙江世寶Ａ漲停，現報１０﹒２７元人幣

　　《經濟通通訊社１６日專訊》浙江世寶Ａ股（深：００２７０３）現漲停，報１０﹒２７元
（人民幣．下同），升９﹒９６％，最低價９﹒０８元；成交９８９６﹒１萬股，成交金額
９﹒５２億元；量比４﹒６倍，換手率１７﹒８９％。
　　浙江世寶Ｈ股（０１０５７）升７﹒６９％，報１﹒８２港元，最高價１﹒８３港元，最低
價１﹒６２港元；成交１６８９﹒６萬股，成交金額２９１５﹒６６萬港元；主動買沽比率
６１：３９，資金淨主動買入６６７﹒７２萬港元。浙江世寶Ａ股較Ｈ股呈５４０﹒８６％溢價

　　現時，上證綜合指數報３１５２，跌４７點或１﹒４９％，成交２３８８﹒１７億元。
　　深證成份指數報１１３６１，跌１６５點或１﹒４３％，成交１４６２﹒１８億元。
　　恒生指數報１８８０７，跌１２２點或０﹒６５％；恒生中國企業指數報６４４９，跌５９
點或０﹒９１％；恒生科技指數報３８９９，跌６４點或１﹒６２％；主板成交５０６﹒１９億
港元。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　浙江世寶（深：００２７０３）　　　１０﹒２７　＋９﹒９６
　　五糧液（深：０００８５８）　　　１６１﹒５５　－１﹒７３
　　北方華創（深：００２３７１）　　３１９﹒５２　＋２﹒７４
　　海康威視（深：００２４１５）　　　２９﹒９９　＋３﹒４５
　　贛鋒鋰業（深：００２４６０）　　　７８﹒９４　－２﹒６４
　　天齊鋰業（深：００２４６６）　　１０５﹒１５　－４﹒３４
　　比亞迪（深：００２５９４）　　　２６８﹒８１　－０﹒２６
　　億緯鋰能（深：３０００１４）　　　８２﹒１８　－２﹒９９
　　陽光電源（深：３００２７４）　　１１０﹒５４　＋２﹒７３
　　寧德時代（深：３００７５０）　　４１４﹒０７　－０﹒０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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