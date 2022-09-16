《經濟通通訊社１６日專訊》浙江世寶Ａ股（深：００２７０３）現漲停，報１０﹒２７元
（人民幣．下同），升９﹒９６％，最低價９﹒０８元；成交９８９６﹒１萬股，成交金額
９﹒５２億元；量比４﹒６倍，換手率１７﹒８９％。
浙江世寶Ｈ股（０１０５７）升７﹒６９％，報１﹒８２港元，最高價１﹒８３港元，最低
價１﹒６２港元；成交１６８９﹒６萬股，成交金額２９１５﹒６６萬港元；主動買沽比率
６１：３９，資金淨主動買入６６７﹒７２萬港元。浙江世寶Ａ股較Ｈ股呈５４０﹒８６％溢價
。
現時，上證綜合指數報３１５２，跌４７點或１﹒４９％，成交２３８８﹒１７億元。
深證成份指數報１１３６１，跌１６５點或１﹒４３％，成交１４６２﹒１８億元。
恒生指數報１８８０７，跌１２２點或０﹒６５％；恒生中國企業指數報６４４９，跌５９
點或０﹒９１％；恒生科技指數報３８９９，跌６４點或１﹒６２％；主板成交５０６﹒１９億
港元。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
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浙江世寶（深：００２７０３） １０﹒２７ ＋９﹒９６
五糧液（深：０００８５８） １６１﹒５５ －１﹒７３
北方華創（深：００２３７１） ３１９﹒５２ ＋２﹒７４
海康威視（深：００２４１５） ２９﹒９９ ＋３﹒４５
贛鋒鋰業（深：００２４６０） ７８﹒９４ －２﹒６４
天齊鋰業（深：００２４６６） １０５﹒１５ －４﹒３４
比亞迪（深：００２５９４） ２６８﹒８１ －０﹒２６
億緯鋰能（深：３０００１４） ８２﹒１８ －２﹒９９
陽光電源（深：３００２７４） １１０﹒５４ ＋２﹒７３
寧德時代（深：３００７５０） ４１４﹒０７ －０﹒０７
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（ｅｄ）
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