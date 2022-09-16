《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》內地８月ＣＰＩ按年增２﹒５％，增幅按

月回落０﹒２個百分點，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉在國新辦發布

會表示，今年以來，全球通脹壓力持續加大，歐美主要經濟體通脹水平都達到了８％、９％的水

平。國際大宗商品價格對國內價格的影響仍然有不確定性，國內經濟恢復對價格的拉動也會提升

，但是中國市場供給能力比較強大，保供穩價的措施效應會持續顯現，市場價格穩定有較好的條

件。



＊豬肉價格不具備大幅上漲基礎＊



從食品看，中國糧食生產連續７年穩定在１﹒３萬億斤以上，庫存目前還處於高位，今年的

夏糧和早稻都實現了增產，秋糧生產形勢總體穩定，這些都為食品價格穩定提供了重要保障。豬

肉價格進入到上行周期，但生豬產能處於合理水平，豬肉價格不具備大幅上漲基礎。從非食品價

格看，中國工業體系完整，生產能力強，除能源以外的工業品價格保障穩定，服務供應總體充足

，價格有望保持平穩。

付凌暉指出，從國內情況看，價格形勢保持總體穩定。主要原因包括，一是前期沒有採取「

大水漫灌」的政策，同時今年以來加大了市場保供穩價的力度。國際油價下行的滯後影響也在顯

現。從環比看，居民消費價格轉降，是由於豬肉和鮮菜價格漲幅回落。生豬保供穩價有序推進，

生豬出欄逐步恢復，帶動豬肉價格漲幅回落。８月份豬肉價格環比上漲０﹒４％，環比漲幅比上

月回落２５﹒２個百分點。從蔬菜來看，８月份北方蔬菜大量上市，前期價格是回落的。但是中

下旬以後，南方高溫天氣對於蔬菜的生產供應產生了影響，中下旬蔬菜價格有所上漲，但從全月

來看，平均８月份環比比上月上漲２％，漲幅比上月回落８﹒３個百分點。二是國內汽柴油價格

環比下降。受到國際油價下行影響，８月份國內汽油和柴油價格環比分別下降４﹒８％和

５﹒２％。

