《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國民經濟綜合統計司司長付凌暉介紹，國

務院近期出台追加不少於３０００億元（人民幣．下同）政策性開發性金融工具額度，依法盤活

５０００多億專項債地方結存限額等政策措施，根據前期已經落實到項目的政策性開發性金融工

具的拉動情況來看，這些政策將有利於擴大固定資產投資，特別是基礎設施投資，促進經濟加快

恢復，有利於基礎設施投資平穩增長。

一是前期政策性開發性金融工具投資帶動作用比較明顯。初步統計，前期已經落實到項目的

政策性開發性金融工具投放金額３０００億元，支持投資項目９００多個，項目計劃總投資超過

３萬億元，投資撬動作用比較明顯。

二是基礎設施投資的到位資金在增加。隨著新增地方專項債發行使用加快，各地抓緊落實專

項債對接項目，有力保障了投資項目的建設資金。１－８月份，固定資產投資到位資金當中，國

家預算內資金同比增長３６﹒２％，基礎設施投資到位資金同比增長１７﹒４％，比１－７月份

加快１﹒７個百分點。

三是基礎設施投資開工項目數量明顯增加。隨著專項債等建設資金的逐步到位，基礎設施項

目陸續開工，投資進度不斷加快。１－８月份，基礎設施新開工項目個數達到５﹒２萬個，比去

年同期增加１﹒２萬個，比１－７月份增加７８９６個。

四是基礎設施投資的增速在持續加快。１－８月份，基礎設施投資新開工項目計劃總投資同

比增長了１６﹒６％，其中億元及以上新開工項目計劃總投資同比增長了１８﹒８％。從基礎設

施投資來看，１－８月份基礎設施投資同比增長８﹒３％，增速連續４個月回升，專項債和政策

性開發性金融工具的槓桿作用逐步顯現。

