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AH股新聞

16/09/2022 12:20

【數據解讀】統計局：地產市場仍處下行過程，保交樓穩民生效果現

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局國民經濟綜合統計司司長付凌
暉表示，今年以來，各地堅持房子是用來住的不是炒的定位，因城施策，用好政策工具箱，支持
剛性和改善性住房需求，壓實責任，保交樓穩民生，效果是在逐步顯現的。儘管地產市場出現了
一些積極變化，但是整個房地產市場仍然還處在下行過程中，房地產開發投資同比降幅比上月擴
大。１－８月份，房地產開發投資同比下降７﹒４％，降幅比上個月擴大了１個百分點。他稱，
從銷售方面改善傳導到房地產投資生產方面，仍然需要一個過程。推動房地產市場平穩健康發展
，仍然還要繼續付出努力。
　　８月地產市場出現積極變化，包括：市場銷售降幅收窄。１－８月份，全國商品房銷售面積
同比下降２３％，降幅比１－７月份收窄了０﹒１個百分點。商品房銷售額下降了２７﹒９％，
降幅收窄０﹒９個百分點。房地產續建項目投資保持增長。地方保交樓穩步推進，效果逐步顯現
。１－８月份，施工期超過２年即將步入交付階段的房地產開發項目投資增速比１－７月份有所
加快。房地產企業到位資金降幅收窄。１－８月份，房地產開發企業本年到位資金同比下降
２５％，降幅比１－７月份收窄０﹒４個百分點。
　

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